Roblox komt naar PlayStation: breidt zijn bereik uit

Roblox, de populaire sociale en gaming-app, zal binnenkort beschikbaar zijn op PlayStation-consoles. Op de Roblox Developers Conference (RDC) in 2023 maakte het bedrijf de opwindende aankondiging dat ze hun app in oktober naar PS4 en PS5 brengen. Deze uitbreiding geeft PlayStation-spelers toegang tot de volledige catalogus met Roblox-ervaringen.

Roblox is al beschikbaar op verschillende platforms, waaronder pc, Mac, iOS, Android en Xbox, maar het ontbreken van ondersteuning voor de consoles van Sony is een opmerkelijk gat in hun assortiment. Recente aanwijzingen duiden er echter op dat er een PlayStation-versie in de maak is. Uit een vacature uit 2022 bleek dat Roblox een PlayStation-ingenieur aan het werven was, en CEO David Baszucki liet tijdens een inkomensoproep in augustus doorschemeren dat het bedrijf de mogelijkheid aan het onderzoeken was om de app naar PlayStation en Nintendo Switch te brengen.

Hoewel er geen onmiddellijk plan is voor een Nintendo Switch-release, is Roblox vastbesloten beschikbaar te zijn op alle apparaten wereldwijd. In de tussentijd kunnen PlayStation-spelers uitkijken naar het Roblox-plezier en toegang krijgen tot hun favoriete ervaringen wanneer de app beschikbaar komt op PS4 en PS5.

Naast de PlayStation-uitbreiding heeft Roblox ook aangekondigd dat de Meta Quest Roblox-app later in september breed beschikbaar zal zijn. De Quest-app, die in juli als open bèta werd gelanceerd, heeft in de eerste vijf dagen meer dan een miljoen installaties opgeleverd. Bovendien zijn er updates voor de Xbox-app op komst, met verbeteringen aan de gebruikerservaring en de belofte van frequente updates.

Bronnen:

– “Roblox zal dit najaar beschikbaar zijn op PlayStation Consoles” door Jay Peters

– “Roblox kondigt de volledige lancering aan van de Meta Quest Roblox-app en een bijgewerkte Xbox-app” door Roblox