Reliance Industries plant grote investeringen in West-Bengalen

Reliance Industries, onder leiding van voorzitter Mukesh Ambani, heeft een aanzienlijke investering van ₹ 45,000 crore in West-Bengalen bevestigd. Daarnaast is het conglomeraat ook van plan om nog eens Rs te investeren. 20,000 crore in de komende drie jaar. Dit nieuws werd aangekondigd tijdens de 7e editie van de Bengal Global Business Summit in Kolkata.

Ambani onthulde dat het merendeel van de investeringen gericht zal zijn op drie belangrijke sectoren: telecom, detailhandel en bio-energie. Met de snelle uitrol van Jio Fiber en Air Fibre wil Reliance elk huis in Bengalen transformeren in een slimme woning. Verwacht wordt dat deze transformatie nieuwe werkgelegenheid en ondernemerskansen zal creëren voor miljoenen mensen in de regio. Ambani uitte zijn optimisme en stelde dat Bengalen het potentieel heeft om toptalent aan te trekken, niet alleen uit India, maar uit de hele wereld.

Reliance Retail, een dochteronderneming van Reliance Industries, zal ook zijn aanwezigheid in West-Bengalen uitbreiden. Het bedrijf is van plan het aantal winkels binnen twee jaar uit te breiden van 1000 naar 1200. Verwacht wordt dat deze uitbreiding honderden MSME's (micro-, kleine en middelgrote ondernemingen) zal ondersteunen en hen een ongekend distributiebereik in heel India zal bieden.

Ambani benadrukte ook de toewijding van Reliance aan bio-energie. Het conglomeraat is India's grootste producent van bio-energie geworden en maakt gebruik van zijn eigen, inheems ontwikkelde technologie. Ambani kondigde plannen aan om in de komende drie jaar 100 fabrieken voor gecomprimeerd biogas (CBG) op te zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van landbouwresiduen en organisch afval. Daarnaast zal Reliance boeren helpen bij het op grote schaal cultiveren van energieplantages, waardoor de COXNUMX-uitstoot wordt verminderd en organische mest wordt geproduceerd.

Door deze investeringen in telecom, detailhandel en bio-energie wil Reliance Industries bijdragen aan de gedeelde welvaart, technologische innovatie, inclusiviteit en harmonie van de bevolking van Bengalen.

