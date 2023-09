De gemiddelde Brit heeft 29 apps op zijn apparaat geïnstalleerd: enquête

By

Volgens een recent onderzoek heeft de gemiddelde persoon in Groot-Brittannië 29 apps op zijn apparaat geïnstalleerd. Uit het onderzoek bleek dat populaire apps zoals WhatsApp en Facebook het meest werden geïnstalleerd, op de voet gevolgd door Google Maps.

Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige trends in app-gebruik onder Britten en benadrukt de populariteit van communicatie-, sociale media- en navigatie-apps. De bevindingen suggereren dat mensen sterk afhankelijk zijn van deze apps om contact te maken met anderen, op de hoogte te blijven van sociale media en hun weg te vinden.

WhatsApp, een berichtenapp, bleek het populairst onder de Britten. Dit is niet verrassend, aangezien WhatsApp een sterke aanhang heeft gekregen dankzij de eenvoudig te gebruiken interface en het brede scala aan functies. Hiermee kunnen gebruikers sms-berichten verzenden, spraak- en video-oproepen maken en multimedia-inhoud delen.

Na WhatsApp was Facebook de tweede meest geïnstalleerde app. Als een van de grootste sociale mediaplatforms ter wereld biedt Facebook gebruikers een manier om in contact te komen met vrienden en familie, foto's en video's te delen en nieuws en evenementen te ontdekken.

Google Maps, een navigatie-app, claimde de derde plek op de lijst. Met zijn nauwkeurige kaartgegevens en realtime verkeersupdates is Google Maps voor veel Britten een essentieel hulpmiddel geworden. Of ze nu door de stad navigeren of een roadtrip plannen, gebruikers vertrouwen sterk op deze app om ze van punt A naar punt B te brengen.

Over het geheel genomen werpt het onderzoek licht op de app-voorkeuren van de gemiddelde Brit, en onthult de apps die zij het nuttigst en de moeite waard vinden om op hun apparaten te hebben. De opkomst van communicatie-, sociale media- en navigatie-apps weerspiegelt het belang van verbonden en goed geïnformeerd blijven in het huidige digitale tijdperk.

