Housemarque Game Director vertrekt na 14 jaar

In een verrassende aankondiging heeft Housemarque's gamedirecteur, Harry Krueger, onthuld dat hij de studio verlaat na een indrukwekkende periode van veertien jaar. Krueger, vooral bekend van zijn werk aan het veelgeprezen Returnal, leidde het team door de ontwikkeling van de langverwachte PlayStation 14-game. Zijn vertrek markeert een belangrijke verandering voor de studio, maar Housemarque blijft optimistisch over de toekomst.

Gedurende zijn ambtstermijn bij Housemarque heeft Krueger een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het traject van de studio. Van hun eerdere arcade-geïnspireerde titels als Outland, Resogun en Nex Machina tot het baanbrekende succes van Returnal: de visie en passie van Krueger zijn van cruciaal belang geweest voor de groei en het succes van de studio.

Krueger uitte zijn diepe dankbaarheid voor zijn tijd bij Housemarque en zei: “Het was een eer om Housemarque op deze reis te vergezellen. We hebben echt samen de pijlers van de hemel doen schudden, en ik zal voor altijd trots zijn op alle geweldige dingen die we als studio hebben bereikt.”

Hoewel Krueger de specifieke reden voor zijn vertrek niet bekendmaakte, verzekerde hij fans dat hij met optimisme voor de toekomst vertrekt. Hij noemde een spannend nieuw project in de maak en sprak zijn vertrouwen uit in het getalenteerde team van Housemarque, evenals in de voortdurende steun van Sony en PlayStation Studios.

De algemeen directeur en mede-oprichter van Housemarque, Ilari Kuittinen, erkende de belangrijke bijdragen van Krueger en benadrukte de impact en visie die hij naar de studio bracht. Kuittinen benadrukte ook de wedergeboorte van “Arcade” in Returnal en uitte zijn enthousiasme voor toekomstige leiders om op dit succes voort te bouwen.

Terwijl Housemarque verder gaat, bereiden ze zich momenteel voor op hun ‘nieuwe grote project’, dat voor opwinding onder fans heeft gezorgd. Hoewel er nog geen details over het project zijn onthuld, is bevestigd dat de volgende game van de studio een nieuw IP-adres zal zijn.

Met de recente overname door Sony in juni 2021 en het succes van Returnal is Housemarque klaar voor verdere groei en innovatie. Fans kunnen geweldige dingen van de studio verwachten terwijl ze door deze transitie navigeren en aan het volgende hoofdstuk van hun reis beginnen.

FAQ

1. Wie is Harry Krueger?

Harry Krueger is een gamedirecteur die al 14 jaar bij Housemarque werkt. Hij is vooral bekend vanwege zijn rol in de ontwikkeling van Returnal, een veelgeprezen PlayStation 5-game.

2. Waarom verlaat Harry Krueger Housemarque?

De exacte reden voor het vertrek van Harry Krueger bij Housemarque is niet bekendgemaakt. Hij uitte echter zijn dankbaarheid voor zijn tijd in de studio en noemde een spannend nieuw project in de maak.

3. Wat is het volgende project van Housemarque?

Het volgende project van Housemarque is momenteel geheim, maar er is bevestigd dat het een nieuw IP-adres zal zijn. Fans kijken reikhalzend uit naar verdere details over deze langverwachte game.

4. Hoe heeft Harry Krueger Housemarque beïnvloed?

Harry Krueger heeft een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van het traject van Housemarque. Zijn passie en leiding hebben een belangrijke rol gespeeld in de groei van de studio, vooral met het succes van Returnal en de revitalisering van het “Arcade”-genre.

5. Wat heeft de toekomst voor Housemarque in petto?

Ondanks het vertrek van Harry Krueger blijft Housemarque optimistisch over de toekomst. Met de steun van Sony en PlayStation Studios, evenals hun getalenteerde team, is de studio klaar voor aanhoudend succes en innovatie.