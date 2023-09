Remington lanceert nieuwe Airstyler-collectie voor eenvoudig haarstylen

Remington heeft zijn nieuwste serie Airstylers geïntroduceerd, de Blow Dry en Style Airstyler-collectie, ontworpen om met minimale inspanning haarstyling van salonkwaliteit te bieden. De collectie omvat drie verschillende Airstylers, geschikt voor verschillende haarlengtes, en een verscheidenheid aan opzetstukken om een ​​scala aan kapsels te creëren.

De Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler is perfect voor korte kapsels. Het wordt geleverd met twee verwisselbare opzetstukken: een borstel van 19 mm voor kleinere krullen en het vormgeven van de pony, en een grotere zachte borstel van 25 mm voor volume en lift bij de wortels. De Airstyler stylet het haar niet alleen, maar droogt het ook, waardoor het een handig hulpmiddel is voor styling onderweg. Het beschikt over twee warmte- en snelheidsinstellingen, een draaibaar snoerontwerp voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid en wordt geleverd met een garantie van 2+1 jaar.

De Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler is geschikt voor middellang tot lang haar. Het biedt vier verwisselbare hulpstukken, waaronder een droogconcentrator, een stevige platte borstel voor een steil en strak uiterlijk, een 50 mm keramische gecoate borstel met gemengde haren voor volume en een 38 mm keramische gecoate intrekbare borstel voor losse krullen. De Airstyler wordt aangedreven door 1000 W, waardoor snel drogen en stylen mogelijk is zonder extreme hitte. Het heeft ook een ionische conditioneringsfunctie om statische elektriciteit te verminderen en een gladde en glanzende afwerking te bieden. De Airstyler wordt geleverd met 3+1 jaar garantie en extra functies zoals een coolshot-functie, een afneembaar rooster voor eenvoudige reiniging en een ophanglus voor gemakkelijk opbergen.

De Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler is geschikt voor alle haartypes. Het biedt zes verwisselbare opzetstukken, waaronder verschillende borstels voor verschillende stylingopties. De 1200W Airstyler zorgt voor een sterke luchtstroom voor snel stylen en beschikt over een Ionic Conditioning-functie en een cool shot-functie. Het beschikt ook over een draaisnoer van 3 meter lang, een verwijderbaar, eenvoudig schoon te maken rooster en een garantie van 3+1 jaar.

De nieuwe Airstylers van Remington zijn verkrijgbaar bij verschillende retailers, waaronder Boots, Very, Amazon en Argos, met prijzen vanaf £ 19.99. Door zich binnen 28 dagen na aankoop online te registreren, kunnen klanten de garantie met een extra jaar verlengen.

