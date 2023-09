Americana Motor Hotel: een retro-futuristische oase aan Route 66

Het Americana Motor Hotel, gelegen in de prachtige stad Flagstaff, onderging onlangs een complete transformatie, waardoor een vleugje retro-futurisme aan dit historische Route 66-monument werd toegevoegd. Onder leiding van Practice Hospitality, een gerenommeerd hotelmanagementbedrijf, biedt Americana Motor Hotel gasten nu een onvergetelijke ervaring met zijn unieke design, doordachte voorzieningen en toplocatie.

Het ontwerp van het Americana Motor Hotel is geïnspireerd op de natuurlijke wonderen en rijke maangeschiedenis van Flagstaff en is een mix van nostalgie uit het midden van de eeuw en moderne esthetiek. Andrew Alford, de hoofdontwerper, verwerkte gedurfde kleuren, geometrische patronen en artistieke elementen geïnspireerd door het omringende landschap. Deze aandacht voor detail creëert een grillige sfeer, met verborgen verwijzingen naar astronomie en Route 66 door het hele gebouw.

De kamers van het Americana Motor Hotel ademen rustiek futurisme uit en combineren warme aardetinten met houttexturen en rijk textiel. Opvallende tapijten met wervelende strepen, hoofdeinden die doen denken aan skikleding uit de jaren 1970 en originele kunst ter ere van de iconische naaldbossen van Flagstaff creëren een unieke en uitnodigende sfeer. Zelfs de douchehardware en de witte tegels werden gekozen als eerbetoon aan NASA's Apollo-maanlandingsapparatuur.

De lobby van het hotel verwelkomt gasten met een vintage reisbrochuresrek, dat een vleugje nostalgie toevoegt aan de incheckervaring. Deskundige medewerkers zijn beschikbaar om informatie over de omgeving te geven, en de lobby biedt comfortabele zitplaatsen, bordspellen en een winkelruimte vol met diverse spullen en souvenirs. Gasten kunnen ook gebruikmaken van de gemeenschappelijke bank, uitgerust met stopcontacten, waardoor deze ideaal is om op afstand te werken.

Buiten beschikt het Americana Motor Hotel over een ruime achtertuin, waar gasten kunnen ontspannen bij het verwarmde zwembad dat het hele jaar door geopend is, spelletjes in de tuin kunnen spelen, kunnen ontspannen in een hangmat of zich rond de vuurkorven kunnen verzamelen om reisverhalen te delen. Natuurliefhebbers zullen de beschikbare telescopen voor sterrenkijken en de fietsen die beschikbaar zijn om de stad te verkennen waarderen.

Als huisdiervriendelijk hotel verwelkomt Americana Motor Hotel harige metgezellen van elke omvang. De omheinde 'Barkyard' van het pand biedt een veilige ruimte voor huisdieren om hun benen te strekken, terwijl een handig hondenwasstation ervoor zorgt dat ze schoon en comfortabel blijven. Bovendien komt de toewijding van het hotel aan duurzaamheid tot uiting in de keuze aan aluminium dranken in blik, herbruikbare waterflessen en droogtetolerante landschapsarchitectuur.

Flagstaff, bekend als de ‘Stad van de Zeven Wonderen’, biedt eindeloze mogelijkheden voor avontuur. Of u nu de Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory of een van de buitenbestemmingen in de regio bezoekt, het Americana Motor Hotel is het perfecte basiskamp voor verkenning. Na een dag wandelen, skiën of het verkennen van de wonderen van de natuur kunnen gasten zich terugtrekken in het comfort van het Americana Motor Hotel en ontspannen in de goed ingerichte kamers.

Voor meer informatie over Americana Motor Hotel en het maken van reserveringen, bezoek hun website op americanamotorhotel.com of bel 928.833.3060.

Bronnen:

– Hotelwebsite (americanamotorhotel.com)

– Praktijk Hospitality website (practice-hospitality.com)