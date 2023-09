De rode vuurmier: een nieuwe invasieve soort in Europa

Uit een recent onderzoek is gebleken dat de rode vuurmier, wetenschappelijk bekend als Solenopsis invicta, voor het eerst in Europa is aangetroffen. Deze invasieve soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en heeft zich de afgelopen eeuw snel verspreid over de Verenigde Staten, Mexico, het Caribisch gebied, China en Australië. Nu heeft het zijn weg gevonden naar Sicilië, Italië.

Rode vuurmieren staan ​​bekend als agressief en hun steek kan pijn en allergische reacties veroorzaken. Ze kunnen ook schade aan gewassen en lokale ecosystemen veroorzaken. Onderzoekers hebben 88 rode vuurmierennesten geïdentificeerd in de buurt van de stad Syracuse op Sicilië, met een oppervlakte van 5 hectare. Hoofdauteur van het onderzoek, Mattia Menchetti, stelt dat het vinden van deze soort in Italië een verrassing was, maar niet onverwacht.

Hoewel rode vuurmieren eerder werden aangetroffen in geïmporteerde producten in Spanje, Finland en Nederland, is dit de eerste bevestigde kolonie in Europa. De koloniën werden ontdekt in een buitenwijk van Syracuse, maar het is onduidelijk hoe en wanneer ze daar terechtkwamen. Wetenschappers denken dat de mieren mogelijk zijn aangekomen op een doorvoerpunt met aanzienlijke menselijke activiteit, zoals de haven van de stad. Lokale rapporten wijzen op een toename van het aantal mierensteken sinds 2019.

Genetische analyse suggereert dat de mieren zich hoogstwaarschijnlijk verspreiden vanuit de Verenigde Staten of China, waar Solenopsis invicta ook een invasieve soort is. De onderzoekers waarschuwen dat de mieren zich snel door heel Europa zouden kunnen verspreiden, aangezien 7% van het continent, inclusief de grote stedelijke gebieden, een geschikt klimaat heeft voor de soort.

Invasieve soorten zoals de rode vuurmier hebben aanzienlijke economische en ecologische gevolgen. Volgens een door de Verenigde Naties gesteund rapport kosten ze de wereld jaarlijks minstens 423 miljard dollar, wat het uitsterven van planten en dieren in de hand werkt, de voedselveiligheid in gevaar brengt en milieurampen verergert.

Bron: CNN