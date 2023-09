Een invasieve mierensoort gevonden in Italië zou zich door de opwarming van de aarde naar Groot-Brittannië kunnen verspreiden, waarschuwt een studie

Een invasieve niet-inheemse mierensoort, bekend als de rode vuurmier (Solenopsis invicta), heeft zich gevestigd in Italië en vormt volgens een onderzoek een bedreiging voor Europa en mogelijk Groot-Brittannië met de opwarming van de aarde. Deze mieren worden beschouwd als een van de meest destructieve invasieve soorten, omdat ze een krachtige angel hebben en schade aan gewassen kunnen veroorzaken en elektrische apparatuur kunnen besmetten. Het is bekend dat ze snel ‘superkolonies’ vormen met meerdere koninginnen, die jagen op inheemse planten, insecten en herbivoren en ze uiteindelijk overtreffen om voedsel.

De rode vuurmier is wereldwijd de vijfde duurste invasieve soort en kan jaarlijks naar schatting 6 miljard dollar aan schade veroorzaken. Onderzoekers hebben 4.8 nesten van rode vuurmieren geïdentificeerd, verspreid over 88 hectare (5 acres) nabij Syracuse, Sicilië, en hebben vastgesteld dat de invasieve kolonies afkomstig zouden kunnen zijn uit China of de VS. De studie benadrukt de noodzaak van gecoördineerde inspanningen om deze nieuwe dreiging op te sporen en erop te reageren voordat deze zich ongecontroleerd verspreidt.

De liefdadigheidsinstelling Buglife heeft de Britse regering opgeroepen de import van grond te verbieden, omdat invasieve mierensoorten zich gemakkelijk verspreiden via geïmporteerde planten. De EU heeft de export van grond uit Groot-Brittannië al verboden, maar Groot-Brittannië heeft nog geen wederkerige maatregelen genomen om de import tegen te houden, vooral via de tuinbouwhandel. Deskundigen maken zich zorgen over het feit dat deze invasieve mierensoorten Europa binnenkomen, omdat het, zodra ze zich hebben gevestigd, een uitdaging wordt om ze uit te roeien.

De rode vuurmier is eerder aangetroffen in geïmporteerde producten in Spanje, Finland en Nederland, maar dit is de eerste bevestiging van zijn vestiging in het wild op het Europese continent. Hoewel de EU haar lijst van ‘zorgwekkende soorten’ heeft bijgewerkt met de rode vuurmier, heeft de Britse regering haar lijst sinds de Brexit niet meer bijgewerkt. Australië geeft momenteel 400 miljoen dollar uit om de mier uit te roeien, terwijl Nieuw-Zeeland het enige land is dat de mier met succes heeft uitgeroeid.

De onderzoekers stelden vast dat de rode vuurmier zich potentieel zou kunnen vestigen in ongeveer 7% van Europa. Door de opwarming van de aarde zou tot de helft van de stedelijke gebieden in Europa, inclusief grote steden als Londen, Parijs, Rome en Barcelona, ​​geschikte leefgebieden voor de soort kunnen worden. De mier is het meest geschikt voor kuststeden aan de Middellandse Zee, en hun zeehavens kunnen helpen bij de verspreiding ervan.

De studie beveelt aan om de havens verder te monitoren, aangezien door de wind ondersteunde vliegende koninginnenmieren mogelijk vanuit de haven van Syracuse op Sicilië zijn aangekomen. Ook het publiek zou een cruciale rol kunnen spelen bij het opsporen van de rode vuurmier, aangezien deze vaak in stedelijke gebieden voorkomt en te herkennen is aan hun pijnlijke steken en karakteristieke nestheuvels.

