Muizengedrag en hersenactiviteit: de verbinding ontcijferen

Muizen zijn zeer actieve wezens, die vaak betrokken zijn bij verschillende bewegingen en gedragingen. Of het nu gaat om het verzorgen, snuiven of trillen van hun snorharen, deze acties genereren neurale signalen die zich over verschillende delen van de hersenen uitstrekken. Hoewel deze signalen een kijkje geven in de activiteiten van een muis van moment tot moment, blijft hun precieze betekenis ongrijpbaar.

In een baanbrekend onderzoek hebben onderzoekers van de Janelia Research Campus van HHMI een tool ontwikkeld met de naam Facemap, waarbij gebruik wordt gemaakt van diepe neurale netwerken om een ​​verband te leggen tussen de gezichtsbewegingen van een muis (oog, snorhaar, neus en mond) en neurale activiteit in de hersenen. Door te begrijpen hoe dit spontane gedrag correleert met hersenbrede signalen hopen wetenschappers de mysteries van neurale representatie te ontrafelen.

Atika Syeda, een afgestudeerde student aan het Stringer Lab en hoofdauteur van de studie, legt het doel uit: het identificeren van het gedrag dat in specifieke hersengebieden wordt weergegeven en het verbeteren van volgmechanismen. Eerder werk van Carsen Stringer en Marius Pachitariu, de leiders van de Janelia-groep, toonde aan dat ogenschijnlijk willekeurige hersenactiviteit in feite wordt aangestuurd door deze spontane bewegingen. De onderliggende mechanismen blijven echter slecht begrepen.

De ontwikkeling van Facemap betekent een aanzienlijke vooruitgang in het decoderen van hersenbrede signalen. Door gezichtsbewegingen te volgen en te analyseren kunnen onderzoekers inzicht krijgen in het specifieke gedrag en de activiteiten die neuronen vertegenwoordigen. Deze tool opent nieuwe wegen voor het blootleggen van de ingewikkelde relatie tussen muisgedrag en hersenactiviteit.

Naarmate het onderzoek vordert, hopen wetenschappers dat een beter begrip van deze verbindingen licht zal werpen op hoe de hersenen informatie uit gezichtsbewegingen verwerken en gebruiken. Door de neurale representatie van gedrag te decoderen, heeft dit onderzoek het potentieel om onze kennis van de hersenfunctie aanzienlijk te vergroten en waardevolle inzichten te verschaffen voor toekomstige studies.

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is Facemap?

Facemap is een tool ontwikkeld door onderzoekers van de Janelia Research Campus van HHMI. Het maakt gebruik van diepe neurale netwerken om een ​​verband tot stand te brengen tussen de gezichtsbewegingen van een muis en neurale activiteit in de hersenen.

Vraag: Wat is de betekenis van het bestuderen van muisgedrag en hersenactiviteit?

Het bestuderen van muisgedrag en hersenactiviteit kan waardevolle inzichten opleveren in hoe de hersenen informatie verwerken en representeren. Door de neurale representatie van specifiek gedrag te begrijpen, kunnen onderzoekers een dieper inzicht krijgen in de hersenfunctie.

Vraag: Hoe werkt Facemap?

Facemap volgt en analyseert gezichtsbewegingen, zoals oog-, snorhaar-, neus- en mondbewegingen, bij muizen. Vervolgens relateert het deze informatie aan de overeenkomstige neurale activiteit in de hersenen, waardoor inzichten worden verkregen in het gedrag dat door specifieke hersengebieden wordt vertegenwoordigd.

Vraag: Wat zijn de mogelijke toepassingen van dit onderzoek?

Dit onderzoek heeft het potentieel om ons begrip van de hersenfunctie te vergroten en zou implicaties kunnen hebben voor verschillende vakgebieden, waaronder de neurowetenschappen, psychologie en geneeskunde. Het kan bijdragen aan de vooruitgang in het begrijpen van hersenaandoeningen en het ontwikkelen van gerichte therapieën.