Razendsnelle vooruitgang in de quantumtechnologie: Transformatie van communicatie en machtsdynamiek

Oktober bracht baanbrekende ontwikkelingen in de quantumtechnologie met zich mee, met significante vooruitgang in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en China. Deze ontwikkelingen hebben het potentieel om communicatienetwerken te hervormen en landen naar een positie van wereldwijd technologisch leiderschap te tillen.

Het fundament leggen voor een quantuminternet

Een belangrijke doorbraak kwam van de University of York in het Verenigd Koninkrijk, waar professor Marco Lucamarini en zijn team met succes de eerste quantumcommunicatieverbinding over de Ierse Zee hebben getest. Door het gebruik van een speciaal ontworpen glasvezelkabel, genaamd ‘Rockabill’, kon licht zonder degradatie worden verzonden, waardoor een traditionele hindernis in gegevenscommunicatie werd omzeild. Dit experiment markeerde een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een ‘quantuminternet’, een netwerk dat de bestaande beperkingen op het gebied van beveiliging en afstand in massale communicatie kan overstijgen.

Amazon Web Services (AWS) en de Harvard University hebben ook samengewerkt in deze zoektocht, waarbij ze zich richten op een nieuwe techniek voor de verpakking van optische vezels. Deze innovatie moet de degradatie van gegevens over lange afstanden tegengaan en beschermen tegen externe interferentie, waardoor beveiligde communicatiekanalen mogelijk worden in omgevingen die vatbaar zijn voor trillingen of bewegingen. De samenwerking tussen AWS en Harvard benadrukt het groeiende streven naar de praktische implementatie van quantumtechnologie.

AI-veiligheid waarborgen en wereldwijde samenwerking bevorderen

Met het oog op het belang van kunstmatige intelligentie (AI) bij het vormgeven van de toekomst heeft de Britse overheid op 26 oktober het eerste AI-veiligheidsinstituut ter wereld opgericht. Onder leiding van premier Rishi Sunak heeft het instituut tot doel onafhankelijke risicobeoordelingen uit te voeren van nieuwe AI-modellen, om zorgen weg te nemen over ontwikkelaars die uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de veiligheidscontroles ervan. Dit baanbrekende initiatief belooft wereldwijde samenwerking en transparantie in de AI-sector te bevorderen, waardoor er veiliger en verantwoordelijker gebruik kan worden gemaakt van AI-technologieën.

Bovendien draagt de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de Global Coalition for Telecommunications bij aan het versterken van de veerkracht van netwerken en het bevorderen van R&D-samenwerking. Het ontbreken van Duitsland, Frankrijk en Zuid-Korea in de coalitie benadrukt echter de verschillende regelgevende benaderingen en beveiligingszorgen, met name met betrekking tot de betrokkenheid van Huawei bij telecomnetwerken.

China’s quantumopmars

Terwijl er ontwikkelingen plaatsvonden op het gebied van quantumcommunicatie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, kwam China snel naar voren als een dominante speler in het quantumtechnologielandschap. Gedreven door het streven naar technologische zelfredzaamheid streeft China ernaar de Verenigde Staten te overtreffen als wereldleider in hoogtechnologische innovaties. De oprichting van het Chinese National Laboratory for Quantum Information Sciences en een miljardenproject op het gebied van quantumcomputing illustreren de ambitieuze inspanningen van China op het gebied van quantumonderzoek.

Onder leiding van de gewaardeerde wetenschapper Pan heeft een team van 130 onderzoekers in China opmerkelijke vooruitgang geboekt op dit gebied. In 2017 realiseerden Chinese wetenschappers de eerste quantumbeveiligde video-oproep ooit, waaruit de bekwaamheid van China op het gebied van quantumcommunicatie bleek. Recente tests waarbij quantumcomputers uitblinken in moeilijke taken ten opzichte van Google’s Sycamore bevestigen verder China’s positie als koploper op het gebied van quantumcomputing. Aangezien de wereldwijde markt voor quantumcomputing tegen 2025 naar verwachting $10 miljard zal bedragen, is de strijd om quantumsuprematie tussen landen geïntensiveerd.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is quantumtechnologie?

Quantumtechnologie verwijst naar de ontwikkeling en toepassing van de principes van de quantummechanica in verschillende vakgebieden, zoals communicatie, berekening en sensoren. Het maakt gebruik van de unieke eigenschappen van quantumsystemen, zoals superpositie en verstrengeling, om vooruitgang mogelijk te maken die verder reikt dan de mogelijkheden van klassieke technologie.

2. Hoe verschilt het concept van een quantuminternet van traditionele communicatienetwerken?

Een quantuminternet maakt gebruik van de principes van de quantummechanica om veilige en efficiënte communicatie mogelijk te maken. In tegenstelling tot traditionele netwerken die vertrouwen op klassieke informatiecodering, maakt een quantuminternet gebruik van qubits, de quantumversie van klassieke bits, om informatie te verzenden en te verwerken. Deze op quantum gebaseerde aanpak biedt voordelen op het gebied van beveiliging, snelheid en capaciteit.

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van quantumtechnologie?

Quantumtechnologie heeft het potentieel om verschillende vakgebieden, waaronder communicatie, berekening en encryptie, ingrijpend te veranderen. Het kan leiden tot vooruitgang in veilige communicatienetwerken, een exponentiële versnelling in computationele taken en de ontwikkeling van onkraakbare encryptiemethoden. Bovendien kunnen quantum-sensoren en beeldvormende apparaten de precisie verbeteren in meet- en beeldvormingstoepassingen.

