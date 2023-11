Het nieuwe tijdperk van industriële computers: introductie van EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC

In een baanbrekende zet heeft EDATEC zijn eerste industriële product gelanceerd op basis van de Raspberry Pi 5. Deze innovatieve panel-PC, verkrijgbaar in 7 en 10 inch varianten, is speciaal ontworpen voor industriële toepassingen. Met een prijs van $ 258 biedt het een indrukwekkend pakket met een Raspberry Pi 5 met 8 GB RAM, waardoor het een krachtige en veelzijdige oplossing is voor industriële computerbehoeften.

De panel-pc is voorzien van een TFT LCD-scherm met hoge resolutie en LED-achtergrondverlichting, wat scherpe beelden en levendige kleuren oplevert. Het 7-inch model heeft een resolutie van 1024×600, terwijl de grotere 10-inch variant een nog indrukwekkendere resolutie biedt van 1280×800. Beide schermen ondersteunen 10-punts multi-touch-functionaliteit, wat intuïtieve en nauwkeurige interactie mogelijk maakt.

Een van de meest intrigerende kenmerken van de EDATEC panel-pc is het potentieel voor een opstelling met drie monitoren. Door beide micro-HDMI-poorten bloot te leggen, kunnen gebruikers hun werkruimte uitbreiden en de productiviteit verhogen. Deze flexibiliteit opent nieuwe mogelijkheden voor multitasking en multitasking in industriële omgevingen.

Hoewel de datasheet verwijst naar de beschikbaarheid van een optionele camera, blijven details over compatibiliteit onbekend. Niettemin zou deze toevoeging de functionaliteit van de panel-pc aanzienlijk kunnen verbeteren, of het nu een USB-camera is of compatibel is met officiële Raspberry Pi-camera's.

De EDATEC panel-PC is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is gemaakt van stevig aluminium, waardoor zijn veerkracht in zware industriële omgevingen wordt gegarandeerd. De hardheidsgraad van 6H van het scherm biedt extra bescherming tegen krassen en stoten, waardoor de levensduur en betrouwbaarheid worden verlengd.

De Raspberry Pi 5, stevig bevestigd aan de achterkant van het scherm, biedt gemakkelijke toegang tot alle poorten. Het is echter vermeldenswaard dat er geen GPIO-uitbraak is en dat de aluminium behuizing de Raspberry Pi passief lijkt te koelen om mogelijke verwarmingsproblemen te verminderen.

Om aan verschillende vereisten te voldoen, biedt EDATEC twee versies van de panel-pc op AliExpress. Het model van $ 258 bevat het 10-inch scherm, een Raspberry Pi 5 met 8 GB RAM en een microSD-kaart van 32 GB. Bij het decoderen van de AliExpress-lijst lijkt het erop dat deze specifieke variant geen camera bevat.

Met de Raspberry Pi 5 Panel PC van EDATEC kunnen industriële klanten nu genieten van de voordelen van deze geavanceerde technologie. Deze krachtige en veelzijdige oplossing opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van industrieel computergebruik en zorgt voor een revolutie in de manier waarop bedrijven in verschillende sectoren opereren.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Waarin verschilt de EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC van andere industriële computers?

De EDATEC panel-pc onderscheidt zich door gebruik te maken van de Raspberry Pi 5 en biedt krachtige computermogelijkheden tegen een betaalbare prijs. De compacte vormfactor, veelzijdigheid en eenvoudige integratie met bestaande systemen maken het een uitstekende keuze voor industriële toepassingen.

2. Kan ik meerdere monitoren aansluiten op de EDATEC panel PC?

Ja, de paneel-pc heeft twee micro-HDMI-poorten, waardoor een opstelling met drie monitoren mogelijk is. Deze functie verbetert de productiviteit, waardoor gebruikers op meerdere schermen tegelijk kunnen werken.

3. Is de EDATEC panel-pc compatibel met Raspberry Pi-camera's?

Hoewel de paneel-pc een optionele camera vermeldt, blijven de compatibiliteitsdetails onzeker. Het moet nog worden opgehelderd of het compatibel is met de officiële Raspberry Pi-camera's of dat het USB-camera's ondersteunt.

4. Hoe wordt de Raspberry Pi gekoeld in de EDATEC panel-PC?

De EDATEC panel-PC is ontworpen met passieve koeling in gedachten. De aluminium behuizing voert de warmte van de Raspberry Pi 5 effectief af, waardoor optimale prestaties in industriële omgevingen worden gegarandeerd.

5. Wat zijn de beschikbare varianten van de EDATEC panel-PC?

EDATEC biedt twee varianten van de panel-pc op AliExpress: het 7-inch model en het 10-inch model. Elke variant biedt verschillende schermformaten en resoluties en komt tegemoet aan diverse industriële computerbehoeften.