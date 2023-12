Raleigh verkoopt land aan Habitat for Humanity voor betaalbare woningbouw

By

De stadsleiders van Raleigh hebben een belangrijke stap gezet om de stijgende kosten van huisvesting aan te pakken door een stuk land ter waarde van ruim $650,000 te verkopen aan Habitat for Humanity of Wake County voor slechts $1. Het pand, gelegen nabij het GoRaleigh Park-and-Ride-terrein aan Poole Road, zal worden gebruikt voor de bouw van negen stadswoningen als onderdeel van het wijkproject Old Poole Place van Habitat for Humanity. Deze ontwikkeling heeft tot doel betaalbare huisvestingsmogelijkheden te bieden voor starters op de woningmarkt met een inkomenskwalificatie.

Van de negen stadswoningen zullen er twee betaalbaar worden gemaakt voor huishoudens die tot 60% van het Area Median Income (AMI) verdienen, met een maximaal inkomensplafond van $67,980 voor een gezin van vier. De overige zeven stadswoningen zullen betaalbaar zijn voor huishoudens die tot 80% van de AMI verdienen, met een maximum van $90,650 voor een gezin van vier. De stad schat de initiële verkoopprijzen op ongeveer $322,000 voor degenen die voldoen aan de 60% AMI-limiet en ongeveer $354,000 voor degenen die voldoen aan de 80% AMI-limiet.

Stadsmanager Marchell Adams-David uitte zijn opwinding over de mogelijkheid voor betaalbaar eigenwoningbezit en verklaarde dat de stad het hele jaar door consequent mogelijkheden biedt voor betaalbare woningen. Dankzij deze samenwerking met Habitat for Humanity kunnen nog negen gezinnen betaalbare huizen kopen en de toegang tot het openbaar vervoer verbeteren voor de bewoners van de wijk Old Poole Place.

Naast de goedkope grondverkoop kunnen huishoudens ook in aanmerking komen voor maximaal $ 45,000 via Raleigh's Homebuyer Assistance Program, dat helpt bij aanbetalingen en andere sluitingskosten om de totale prijs van de huizen verder te verlagen. Door betaalbare ontwikkelingen te subsidiëren en grond tegen lagere kosten beschikbaar te stellen, wil de stad ontwikkelaars ondersteunen bij het handhaven van de betaalbaarheid van woningen in de gemeenschap.

Habitat Wake CEO Patricia Burch sprak zijn dank uit voor het langdurige partnerschap van de stad en benadrukte de positieve impact die de samenwerking zal hebben op het vergroten van de toegang tot huisvesting voor iedereen in de gemeenschap. Dit initiatief sluit aan bij de missie van Habitat for Humanity om veilige en betaalbare huizen te bieden aan mensen in nood.