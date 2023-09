Door straling geïnduceerde waterionisatie gekoppeld aan opgeloste metaalionen: studie werpt licht op schademechanismen

By

Een recente internationale studie gepubliceerd in Nature Chemistry heeft nieuwe inzichten blootgelegd in de mechanismen die ten grondslag liggen aan stralingsschade op moleculair niveau. Het onderzoek laat zien hoe uitgebreide, gelokaliseerde waterionisatie plaatsvindt als gevolg van ultrasnelle processen die worden veroorzaakt door de ionisatie op kernniveau van gesolvateerde metaalionen.

Stralingsschade, vooral in biologische systemen, wordt voornamelijk veroorzaakt door de ionisatie van watermoleculen en de daaropvolgende vorming van radicalen en laagenergetische elektronen. Eerdere theorieën suggereerden dat stralingsschade voornamelijk werd veroorzaakt door willekeurige gebeurtenissen langs het stralingspad, waarbij biomoleculen direct werden geïoniseerd. Deze studie betwist deze opvatting echter en laat zien dat het ontstaan ​​van stralingsschade nauw verbonden is met gesolvateerde metaalionen in water.

Het onderzoek onderzocht het gedrag van Al3+-ionen in waterige oplossingen na ionisatie op kernniveau. Er werd ontdekt dat elektronische relaxatie in deze systemen twee opeenvolgende door elektronenoverdracht gemedieerde vervalprocessen van opgeloste stof en oplosmiddel omvat. Deze relaxatiestappen resulteren in de vorming van zeer reactieve soorten en de ionisatie van water, waardoor ‘hotspots’ van stralingsschade ontstaan.

Deze studie heeft brede implicaties, vooral in de context van bestralingstherapie voor de behandeling van kanker. Het begrijpen van de mechanismen van stralingsschade is cruciaal voor het optimaliseren van behandelingsstrategieën. Bovendien zou dit onderzoek kunnen bijdragen aan de vooruitgang bij het repareren van DNA-moleculen en het ontwikkelen van efficiëntere maatregelen voor stralingsbescherming op verschillende gebieden.

De studie maakte gebruik van geavanceerde experimentele technieken, waaronder vloeistofstraal-foto-emissiespectroscopie, gecombineerd met ab initio-berekeningen op hoog niveau om het optreden van deze complexe processen te bevestigen. Het vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in ons begrip van stralingsschade op moleculair niveau, waarbij de rol van gesolvateerde metaalionen bij het initiëren van deze processen wordt benadrukt.

Over het geheel genomen biedt deze studie waardevolle inzichten in de mechanismen van door straling geïnduceerde waterionisatie en de relatie ervan met gesolvateerde metaalionen. Het vergroot ons begrip van stralingsschade en de mogelijke toepassingen ervan op verschillende wetenschappelijke en medische gebieden.

