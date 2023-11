Nieuw onderzoek heeft tot doel de behandeling van huidkanker radicaal te veranderen met behulp van Quantum-technologie

Onderzoekers van het Nano Institute van de Universiteit van Sydney hebben een contract gekregen van non-profitorganisatie Wellcome Leap om kwantumtechnologie te ontwikkelen voor gebruik in de biologische en gezondheidssector. Het miljoenendollarprogramma, genaamd Quantum for Bio (Q4Bio), heeft tot doel toepassingen in de menselijke gezondheid te identificeren en te demonstreren die de komende jaren zullen profiteren van de opkomst van kwantumcomputers.

Het team van de Universiteit van Sydney zal zich richten op het gebruik van kwantumtechnologie om nieuwe moleculen te ontwikkelen voor de behandeling van huidkanker en de verbetering van zonnebrandmiddelen. Conventionele computers hebben momenteel moeite om de kwantumchemische dynamiek in moleculen nauwkeurig te voorspellen, wat een aanzienlijk knelpunt is bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Door baanbrekend werk te verrichten met nieuwe kwantumoplossingen en algoritmen te ontwikkelen voor nauwkeurige kwantumsimulaties hoopt het team de modellering van fotoactieve chemische reacties aanzienlijk te verbeteren.

Deze reacties vinden plaats met zo hoge snelheden dat ze niet in realtime kunnen worden waargenomen, waardoor het moeilijk wordt om hun mechanismen te begrijpen en te bestuderen. Door gebruik te maken van analoge kwantumsimulaties kunnen wetenschappers deze processen met een factor 100 miljard vertragen om ze nauwkeurig te observeren en analyseren. Het team heeft onlangs onderzoek gepubliceerd dat deze opmerkelijke vertraging in een kwantumsimulatie aantoont.

Het multidisciplinaire team, onder leiding van Dr. Tingrei Tan, universitair hoofddocent Ivan Kassal, en professor Pablo Fernandez Peñas, heeft tot doel expertise op het gebied van kwantumtechnologie, chemie en medisch onderzoek samen te brengen om deze complexe uitdagingen aan te pakken. Hun onderzoek zou kunnen leiden tot een geheel nieuwe benadering van het begrijpen en behandelen van ziekten, en tot het ontwerpen van innovatieve moleculen voor medische toepassingen.

De kwantumtechnologie staat nog in de kinderschoenen, maar biedt de belofte een revolutie teweeg te brengen op verschillende gebieden, waaronder het ontwerpen van medicijnen, materiaalkunde en cryptografie. De Universiteit van Sydney, met haar uitgebreide onderzoekscapaciteiten van wereldklasse, is een ideale instelling om dit onderzoek uit te voeren.

FAQ:

Vraag: Wat is Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio is een programma gericht op het identificeren, ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van kwantumtechnologie in de menselijke gezondheid.

Vraag: Wat is de belangrijkste focus van het onderzoek van de Universiteit van Sydney in Q4Bio?

A: Het onderzoeksteam richt zich op het gebruik van kwantumtechnologie om nieuwe moleculen te ontwikkelen voor de behandeling van huidkanker en de verbetering van zonnebrandmiddelen.

Vraag: Waarom is kwantumtechnologie belangrijk bij de ontwikkeling van geneesmiddelen?

A: Kwantumtechnologie kan de kwantumchemische dynamiek in moleculen nauwkeurig voorspellen, wat een cruciaal onderdeel is in de ontwikkeling van geneesmiddelen waar conventionele computers mee worstelen.

Vraag: Wat zijn analoge kwantumsimulaties?

A: Analoge kwantumsimulaties stellen wetenschappers in staat processen met een factor 100 miljard te vertragen om reacties te observeren en te bestuderen die te snel gebeuren om in realtime te kunnen worden waargenomen.

Vraag: Welke impact kan dit onderzoek hebben op het gebied van de geneeskunde?

A: Het onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe benaderingen voor het begrijpen en behandelen van ziekten, evenals tot het ontwerp van innovatieve moleculen voor medische toepassingen.

Vraag: Waarom is de Universiteit van Sydney geschikt voor dit onderzoek?

A: De Universiteit van Sydney heeft een van de breedste en diepste kwantumtechnologieprogramma's ter wereld, met experts van wereldklasse op het gebied van kwantumtheorie, hardware en softwareontwikkeling.