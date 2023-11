De nieuwe Snapdragon-processors van Qualcomm omarmen innovatie en uitdagingen

Qualcomm heeft zijn nieuwste mobiele processors geïntroduceerd, de Snapdragon 8 Gen 3 en Snapdragon 7 Gen 3, die spannende ontwikkelingen met zich meebrengen naast gebieden waar verdere verbeteringen nodig zijn. Xiaomi's Xiaomi 14 Pro toont de Snapdragon 8 Gen 3, die opmerkelijke prestatieverbeteringen levert, maar een hoger stroomverbruik. Aan de andere kant laat de Snapdragon 7 Gen 3-chipset slechts bescheiden prestatiewinst zien in vergelijking met zijn voorgangers.

De Snapdragon 8 Gen 3 SoC valt op door een geavanceerde configuratie die één prime core, vijf prestatie-cores en twee efficiëntie-cores omvat. Terwijl het stroomverbruik per watt met 28 procent is gestegen ten opzichte van het vorige Snapdragon 8 Gen 2 Plus-model, is de efficiëntie met 11 procent afgenomen. Qualcomm is echter optimistisch over toekomstige verbeteringen, omdat het uitkijkt naar zijn Snapdragon X Elite-platform met chips van laptopkwaliteit en de innovatieve Oryon-kernen.

Daarentegen biedt de Snapdragon 7 Gen 3-chipset verbeteringen in de AI-prestatie-efficiëntie, wat verbeterde mobiele game-ervaringen belooft door betere AI-mogelijkheden en efficiënt stroomgebruik bij alle taken. Het pakket beschikt ook over superieure camerafunctionaliteiten en geavanceerde connectiviteitsfuncties, waaronder geavanceerde Wi-Fi- en Bluetooth-updates. Merken als HONOR en vivo zullen naar verwachting later deze maand apparaten uitbrengen die door deze processor worden aangedreven.

Hoewel de Snapdragon 7 Gen 3 kleine verbeteringen vertoont ten opzichte van de oudere Snapdragon 7 Gen 1 op Geekbench, is er ruimte voor het optimaliseren van software om de prestaties verder te verbeteren. Zo behaalde de Honor 100, uitgerust met de nieuwe chipset, een single-core score van 1,139 en een multi-core score van 3,375. Deze scores zijn slechts marginaal beter dan die van zijn voorganger, de Honor 90, die 1,119 scoorde voor de single-core test en 3,261 voor de multi-core test.

Vooruitkijkend blijft Qualcomm positief over zijn chipsets van de volgende generatie, vooral met het potentieel van de Oryon-kernen van het Snapdragon X Elite-platform, die nieuwe maatstaven zouden kunnen vormen voor prestaties en efficiëntie in toekomstige apparaten. Terwijl de technologie evolueert, blijft Qualcomm grenzen verleggen en de weg vrijmaken voor innovatie in de mobiele verwerkingsindustrie.

