Maak kennis met de nieuwste smartwatches van pTron: de perfecte synthese van stijl en functionaliteit

pTron, een gerenommeerd technologiemerk, heeft onlangs twee geavanceerde smartwatches onthuld om tegemoet te komen aan de technisch onderlegde Indiase markt. Deze ultramoderne apparaten, namelijk de Reflect MaxPro en Reflect Flash, beschikken over een overvloed aan uitzonderlijke functies die consumenten zeker zullen boeien. Laten we eens nader bekijken wat deze opmerkelijke smartwatches te bieden hebben.

De Reflect MaxPro smartwatch beschikt over een verbluffend 2.01-inch HD-scherm met een verversingssnelheid van 60 Hz, waardoor gebruikers worden ondergedompeld in levendige beelden. Ondertussen beschikt de Reflect Flash over een iets kleiner 1.32-inch scherm, wat een compacte maar elegante kijkervaring biedt. Beide apparaten zijn voorzien van 2.5D gebogen glas voor een strak en naadloos uiterlijk, samen met een maximale helderheid van 600 nits die zorgt voor moeiteloze leesbaarheid, zelfs in fel zonlicht.

Ongeëvenaarde duurzaamheid

Beide smartwatches zijn uitgerust met een IP68-classificatie en zijn gebouwd om de ontberingen van een actieve levensstijl te weerstaan. Ze bieden uitzonderlijke waterbestendigheid in zoetwateromgevingen tot een diepte van 1.5 meter gedurende 30 minuten. Of u nu in het zwembad aan het spetteren bent of in een onverwachte regenbui terechtkomt, u kunt er zeker van zijn dat uw smartwatch ongeschonden en klaar voor actie blijft.