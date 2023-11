Pokémon GO Black Friday-uitverkoop biedt dubbele bonusmunten voor trainers

Pokémon GO heeft onlangs de spannende details onthuld van de Black Friday Sale van dit jaar. Trainers krijgen de mogelijkheid om hun bonus-PokéCoins te verdubbelen wanneer ze bundels van meer dan $ 20 USD kopen in de officiële Pokémon GO Web Store. Met deze exclusieve promotie kunnen spelers PokéCoins verwerven buiten de reguliere in-app-winkel, terwijl ze extra bonusmunten verdienen als beloning voor hun aankoop.

Hoewel het nieuws misschien aanlokkelijk klinkt, is het belangrijk op te merken dat de dubbele bonusmunten niet betekenen dat je voor dezelfde prijs een dubbele bundelgrootte ontvangt. In plaats daarvan verdubbelt Niantic de bonusmunten die worden toegekend voor aankopen gedaan via de Pokémon GO Web Store.

Om enig licht te werpen op de prijzen en vergelijkingen, hebben we de bundelkosten onderzocht die beschikbaar zijn in de reguliere Web Store, in-app shop in Kroatië. Houd er rekening mee dat de prijzen afhankelijk van uw regio kunnen variëren vanwege de regiospecifieke prijzen van Niantic.

Bij het bekijken van de beschikbare bundels is het duidelijk dat de Black Friday-deals enkele voordelen bieden voor grotere bundelaankopen. Ze zijn echter misschien niet zo opmerkelijk als verwacht. Wanneer je de grote bundels van 2500 Coins, 5200 Coins en 14500 Coins vergelijkt, blijken de reguliere Webwinkelbundels ongeveer 7% goedkoper te zijn dan in-game bundels. Ondertussen laten de Black Friday-bundels een gemiddelde besparing zien van 13.5% vergeleken met de gelijkwaardige in-game bundels.

Over het geheel genomen kunt u, als u ervoor kiest om van deze uitverkoop te profiteren, een besparing van 12% tot 14.3% verwachten, afhankelijk van de bundel waarvoor u kiest.

Gezien deze bevindingen is het veilig om te zeggen dat deze Black Friday-deals misschien niet zo verbluffend zijn als sommige consumenten zijn gaan verwachten. Als je niet dringend PokéCoins nodig hebt, kan het verstandig zijn om deze uitverkoop over te slaan. Als u echter een aankoop wilt doen, kunt u er zeker van zijn dat er geen significant verschil is in kortingen tussen de aangeboden bundelgroottes.

FAQ:

Vraag: Hoe kunnen Trainers profiteren van de Black Friday-uitverkoop van Pokémon GO?

A: Trainers kunnen hun bonus-PokéCoins verdubbelen per aankoop voor bundels van meer dan $ 20 USD via de Pokémon GO Web Store.

Vraag: Zijn de Black Friday-bundelprijzen wereldwijd hetzelfde?

A: Nee, Niantic gebruikt regiospecifieke prijzen, dus de prijzen kunnen variëren afhankelijk van uw land.

Vraag: Hoe verhouden de Black Friday-bundels zich tot reguliere Web Store- en in-app-bundels?

A: Reguliere Webwinkelbundels zijn gemiddeld 7% goedkoper dan in-game bundels, terwijl Black Friday-bundels een besparing van ongeveer 13.5% opleveren.