PlayStation Portal: een tweede schermervaring voor PS5

Op zoek naar een nieuwe manier om je PlayStation 5-game-ervaring te verbeteren? Zoek niet verder dan de PlayStation Portal. Dit innovatieve apparaat is snel een onmisbaar item geworden voor PlayStation-fans en biedt een tweede schermoplossing waarmee je je favoriete games vanuit je luie stoel of bed kunt spelen.

Hoewel de eerste reactie op de PlayStation Portal misschien mild was, hebben de beperkte voorraadniveaus voor razernij onder gamers gezorgd, en iedereen staat nu te popelen om er een in handen te krijgen. Onze recensie van het apparaat geeft het een solide beoordeling van 8/10, wat het nut ervan als tweede schermgenoot voor de PS5 benadrukt. Het is echter vermeldenswaard dat het ontbreken van Bluetooth en een internetbrowser de functionaliteit ervan buitenshuis beperkt.

Maar wees niet bang, want Sony heeft bevestigd dat de PlayStation Portal vanaf 22 november weer op voorraad zal zijn in Groot-Brittannië. Dit nieuws heeft verlichting gebracht voor degenen die reikhalzend hebben uitgekeken naar de beschikbaarheid ervan. Voor updates over de beschikbaarheid van voorraden, volg @IGNUKDeals op Twitter.

Wat is de PlayStation Portal precies en hoe verbetert deze je game-ervaring? De PlayStation Portal, met een adviesprijs van £ 199.99, is een speciaal tweede schermapparaat voor de PS5. Hiermee kunt u uw gamesessie naadloos voortzetten, zelfs als de tv door iemand anders wordt gebruikt. Of u nu op de bank ligt of ontspannen in bed ligt, dit compacte en draagbare apparaat zorgt ervoor dat u uw game-avonturen nooit hoeft te missen.

Nu de feestdagen dichterbij komen, is de PlayStation Portal een populaire keuze geworden voor degenen die onlangs in een PS5 hebben geïnvesteerd. Dankzij zijn veelzijdigheid en gemak is het een perfecte aanvulling op je glimmende nieuwe console. Koop er nu een om uw gameplezier tijdens de feestdagen te maximaliseren.

Veelgestelde vragen

Wat is de prijs van de PlayStation Portal?

De PlayStation Portal kost in het VK een adviesprijs van £ 199.99.

Wanneer is de PlayStation Portal weer op voorraad?

Sony heeft bevestigd dat de PlayStation Portal vanaf 22 november weer op voorraad zal zijn in Groot-Brittannië.

Heeft de PlayStation Portal Bluetooth en een internetbrowser?

Nee, de PlayStation Portal beschikt niet over Bluetooth of een internetbrowser, waardoor het gebruik buitenshuis beperkt is.

Waar kan ik de PlayStation Portal kopen?

Je kunt de PlayStation Portal kopen bij verschillende retailers in het Verenigd Koninkrijk. Houd de voorraadupdates van @IGNUKDeals op Twitter in de gaten voor de laatste informatie.