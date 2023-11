Sony voegt controversiële game toe aan PlayStation Plus-catalogus

Sony heeft onlangs kritiek gekregen vanwege de matte titels die de afgelopen maanden aan zijn PlayStation Plus-service zijn toegevoegd. Het bedrijf lijkt echter een moedige stap te hebben gezet door de veelbesproken game The Lord of the Rings: Gollum op te nemen in de catalogus voor 2023.

De beslissing heeft geleid tot gemengde reacties onder gamers. Terwijl sommigen teleurgesteld zijn over de toevoeging, vinden anderen humor in de controversiële keuze. The Lord of the Rings: Gollum, dat slechts een paar maanden geleden in mei werd uitgebracht, slaagde er niet in indruk te maken op spelers met zijn onopvallende missies, weinig inspirerende beelden en repetitieve gameplay. Het is niet verwonderlijk dat het momenteel een “grotendeels negatieve” beoordeling heeft op Steam.

De kritiek rond het spel was zo hevig dat zelfs de ontwikkelaar, Daedalic Entertainment, zich genoodzaakt voelde een verklaring uit te brengen waarin hij zich verontschuldigde voor de tekortkomingen. Kort na de release van de game werd de ontwikkelingsstudio geconfronteerd met sluiting en besloot hij zich in plaats daarvan te concentreren op publiceren.

Nu de Game of the Year-kandidaten van 2023 de gamingscene opwarmen, is het onwaarschijnlijk dat The Lord of the Rings: Gollum enige onderscheiding zal ontvangen. De matige prestaties en negatieve ontvangst maken het een onopvallende toevoeging aan de PlayStation Plus-catalogus.

In gerelateerd nieuws kunnen gamers uitkijken naar een aankomend avonturenspel genaamd Lord of the Rings: Tales of the Shire. Deze game combineert elementen uit populaire titels als Stardew Valley en het geliefde Middle-earth-universum en zal naar verwachting in 2024 worden uitgebracht. Hopelijk biedt het een boeiendere en plezierigere ervaring voor fans van de Lord of the Rings-franchise.

