Nieuwe kansen onthuld met het verbeterde planetarium van SUNY Oswego

By

Het Shineman Planetarium van SUNY Oswego heeft onlangs aanzienlijke updates en renovaties ondergaan, wat heeft geresulteerd in uitgebreide technologie, verbeterd gebruiksgemak en verbeterde leermogelijkheden voor studenten die de minor astronomie volgen. Het upgradeproces, dat ruim een ​​jaar geleden begon, was bedoeld om de beperkingen van de vorige software van het planetarium, Starry Night, aan te pakken.

Onder leiding van Natalia Lewandowska, directeur van het planetarium en assistent-professor natuurkunde bij SUNY Oswego, begon de upgradereis met een bezoek aan een werkplaats in Chadds Ford, Pennsylvania. Uit de workshop bleek dat het bedrijf achter Starry Night, Spitz Inc., was overgenomen door Cosm, een ander planetariumbedrijf, wat leidde tot de stopzetting van Starry Night en de introductie van een nieuw en verbeterd softwaresysteem genaamd Digistar.

Dankzij een genereuze subsidie ​​van het Shineman Endowed Fund omvatten de upgrades van het planetarium niet alleen nieuwe software, maar ook de benodigde computerhardware en bijgewerkte Windows-iteraties. Lewandowska legde uit dat het hele planetarium nu op twee onlangs vervangen computers draait waarop Digistar 7 draait.

De adoptie van Digistar 7 weerspiegelt de snelle evolutie van de technologie. De voortdurende upgrades bieden nieuwe functies en mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om het planetarium voor de eerste keer met internet te verbinden. Deze connectiviteit stelt technici van Spitz Inc. in staat om eventuele problemen of storingen op afstand aan te pakken door online toegang te krijgen tot de software van het planetarium.

De online verbinding vergemakkelijkt ook de samenwerking en verfijning bij het creëren van planetariumshows. Digistar 7 biedt toegang tot een cloudgebaseerde database met door de gemeenschap gecreëerde assets en up-to-date internationale astronomische gegevens, waardoor dynamische en innovatieve presentaties mogelijk zijn. Studenten kunnen nu getuige zijn van de Melkweg in verschillende lichtspectra, zoals gammastraling, waardoor een meeslepender en uitgebreider begrip van hemelse verschijnselen mogelijk wordt.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe leermogelijkheden voor SUNY Oswego-studenten. Plannen om in de herfst van volgend jaar een planetariumcursus te introduceren, zullen studenten in staat stellen de fijne kneepjes van het maken van hun eigen shows te leren. Deze cursus is vooral nuttig voor degenen die een minor astronomie volgen.

De SUNY Oswego-planetaria hebben sinds de jaren zestig een erfenis van dienstverlening aan de universitaire gemeenschap behouden. Door de allernieuwste technologie te omarmen en de samenwerking tussen liefhebbers van astrofysica te bevorderen, zet het vernieuwde Shineman Planetarium deze traditie voort en stuwt het studenten naar spannende nieuwe grenzen van astronomische verkenning.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat was de naam van het vorige softwaresysteem dat door het planetarium van SUNY Oswego werd gebruikt?

Het vorige softwaresysteem dat door het planetarium van SUNY Oswego werd gebruikt, heette Starry Night.

Wat is de naam van het geüpgradede softwaresysteem?

Het geüpgradede softwaresysteem heet Digistar 7.

Welke verbeteringen zijn er aan het planetarium aangebracht?

Het planetarium ontving updates voor zijn software, hardware en besturingssystemen, wat resulteerde in uitgebreide technologie, verbeterd gebruiksgemak en verbeterde leermogelijkheden.

Hoe heeft de verbinding van het planetarium met internet de faciliteit ten goede gekomen?

Dankzij de internetverbinding kunnen technici van Spitz Inc. op afstand toegang krijgen tot de software van het planetarium en problemen oplossen, waardoor snelle en efficiënte hulp mogelijk is.

Welke nieuwe leermogelijkheden zijn er voor studenten gecreëerd?

De geüpgradede software heeft de weg vrijgemaakt voor de introductie van een planetariumcursus, waar studenten kunnen leren hoe ze hun eigen shows kunnen maken. Deze kans is vooral waardevol voor degenen die een minor astronomie volgen.