Het eerste zuurstofproducerende experiment op Mars komt tot een succesvol einde

Het eerste experiment om zuurstof op Mars te produceren, genaamd MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), is met succes afgerond nadat het de oorspronkelijke doelstellingen van NASA had overtroffen. Deze mijlpaalprestatie zou waardevolle inzichten kunnen opleveren voor toekomstige bemande missies naar de rode planeet.

MOXIE, een apparaat ter grootte van een magnetron dat zich op de Perseverance-rover bevindt, begon ruim twee jaar geleden met zijn werkzaamheden, kort na de landing van de rover op Mars. Het doel was om zuurstof te genereren door de overvloedige koolstofdioxide van de planeet om te zetten in ademende lucht.

In de loop van het experiment produceerde MOXIE in totaal 122 gram zuurstof, wat overeenkomt met de hoeveelheid die een kleine hond in 10 uur ademt. Op zijn hoogtepunt genereerde het instrument 12 gram zuurstof per uur met een zuiverheidsniveau van 98% of hoger, wat de verwachtingen van NASA overtrof. Op 7 augustus voltooide MOXIE zijn 16e en laatste operatie en voldeed aan al zijn eisen.

De implicaties van het succes van MOXIE zijn aanzienlijk. Omdat de atmosfeer van Mars voor 96% uit koolstofdioxide bestaat, zou de omzetting ervan in zuurstof van cruciaal belang kunnen zijn voor het in stand houden van het menselijk leven op deze planeet. Bovendien zou technologie zoals MOXIE een belangrijke rol kunnen spelen bij het ondersteunen van toekomstige verkenningsmissies door ademende lucht te leveren en te dienen als een bron van raketbrandstof voor retourreizen naar de aarde.

Het transporteren van grote hoeveelheden zuurstof en raketbrandstof van de aarde naar Mars is een uitdagende en kostbare onderneming. Het ontwikkelen van technologie waarmee astronauten grondstoffen uit hun omgeving kunnen halen en gebruiken, zou deze missies aanzienlijk vereenvoudigen en meer ruimte creëren voor essentiële benodigdheden.

Hoewel MOXIE de weg heeft vrijgemaakt voor zuurstofextractie op Mars, valt er nog veel meer te ontdekken. De volgende stap omvat het testen van andere technologieën, zoals gereedschappen en habitatmaterialen, die de exploratiemogelijkheden verder kunnen verbeteren. De lessen die uit MOXIE zijn geleerd, zullen helpen bij de ontwikkeling van een volledig systeem dat een zuurstofgenerator omvat die in staat is de zuurstof vloeibaar te maken en op te slaan.

Deze baanbrekende prestatie brengt ons een stap dichter bij een toekomst waarin astronauten duurzaam op Mars kunnen leven en werken door gebruik te maken van lokale hulpbronnen. Met de voortdurende vooruitgang in de ruimtetechnologie wordt de menselijke verkenning van de rode planeet een tastbaardere realiteit.

Definities:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, een apparaat op de Perseverance-rover dat is ontworpen om koolstofdioxide om te zetten in zuurstof op Mars.

– Perseverance rover: een robotrover op Mars, bestuurd door NASA, om het oppervlak te verkennen en gegevens te verzamelen.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, de ruimtevaartorganisatie van de Verenigde Staten.

