Payday 3: een goed vervolg op de geliefde Heist Simulator

Het langverwachte vervolg op de populaire inbraaksimulator, Payday 3, heeft onlangs zijn open bèta afgerond en maakte spelers enthousiast voor de volledige release later deze maand. Voortbouwend op het succes van zijn voorganger, Payday 2, belooft Payday 3 een verbeterde coöperatieve multiplayer FPS-ervaring te bieden waarbij spelers samen met hun vrienden uitgebreide overvallen kunnen plegen.

Een van de opvallende kenmerken van Payday 3 zijn de verbeterde bewegings- en vuurgevechtmechanismen. Spelers hebben nu de mogelijkheid om moderne manoeuvres uit te voeren, zoals glijden, wat handig kan zijn voor zowel gevechten als stealth. Bovendien voelen wapens in Payday 3 effectiever en bevredigender aan, wat bijdraagt ​​aan de algehele meeslepende ervaring. De introductie van het gebruik van burgergijzelaars als vleesschilden is ook een opmerkelijke toevoeging, waardoor vijanden gedwongen worden deel te nemen aan melee-gevechten om schade aan onschuldige omstanders te voorkomen.

Niet alle veranderingen in Payday 3 zijn echter met hetzelfde enthousiasme ontvangen. Het nieuwe vaardighedenboomsysteem vereenvoudigt het buildcrafting-aspect uit Payday 2 en beperkt spelers tot het selecteren van slechts vier extraatjes voor elke overval. Hoewel de beschikbare voordelen nog steeds cool zijn en unieke vaardigheden bieden, neemt deze verandering het gevoel van gespecialiseerde rollen binnen een bemanning weg, wat een centraal aspect was van het misdaadgenre. Het verwijderen van Perk Decks, die kleine voordelen opleverden die verband hielden met de achtergrond van een personage, is voor sommige spelers ook teleurstellend.

Ondanks deze kritiek biedt Payday 3 uitgebreide opties en mechanismen voor stealth-runs, die een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van zijn voorganger. Stealth-missies zijn nu vanaf het begin beter haalbaar en spelers kunnen alternatieve routes naar succes nemen door beveiligingsmaatregelen te saboteren en elektrische systemen uit te schakelen. De toevoeging van zakkenrollende bewakers, omgevingslokmiddelen, verborgen camera's en verbeterde AI van de vijand verbetert de stealth-ervaring nog verder.

Kortom, Payday 3 begint een waardig vervolg te worden op de geliefde fantasie van een bankoverval. Met verbeterde gameplay-mechanica en uitgebreide opties voor zowel gevechten als stealth kunnen fans van de serie uitkijken naar een spannende en meeslepende ervaring wanneer de volledige game uitkomt.

