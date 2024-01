Particuliere Ruimtevaartuig met Instrument van Britse makelij op weg naar de Maan

Een particuliere ruimtevaartuig, de Peregrine Mission One (PM1), ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Astrobiotic, is onderweg naar de maan. Deze missie is significant omdat het de eerste particuliere sonde is die op het maanoppervlak zal landen en een van de eerste Amerikaanse maanlandingen sinds Apollo 17, meer dan 50 jaar geleden. Aan boord van het ruimtevaartuig bevindt zich de Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer (PITMS), een instrument gebouwd door Britse wetenschappers van The Open University en het Science Technology Facilities Council (STFC) RAL Space. De PITMS zal de dunne maanatmosfeer analyseren en de beweging van water op de maan bestuderen. Recentelijk hebben missies aangetoond dat er water aanwezig is op de maan, in tegenstelling tot eerdere overtuigingen dat deze droog was. Het begrijpen van de watercyclus op de maan is cruciaal voor toekomstige verkenning en het vestigen van een duurzame menselijke aanwezigheid op de maan. Water is een essentiële hulpbron voor drinkwater en diverse industriële processen. De PITMS zal de samenstelling en dichtheid van de maanexosfeer meten om de processen op de maan en andere vergelijkbare planeetlichamen te achterhalen.

