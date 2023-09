Heroverweging van het doel van 10,000 stappen: nieuw onderzoek naar stappentellingen en gezondheid

Een jaar geleden begon de Well+Being-desk van The Washington Post zijn missie om wetenschappelijk onderbouwd advies te geven voor een optimale gezondheid. Met de nadruk op het voeden van lichaam, geest en relaties heeft het bureau tot doel lezers in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken over hun gezondheid. Ter viering van deze mijlpaal is een selectie samengesteld van hun beste adviezen om elke dag goed te leven.

Eén zo’n advies daagt het idee uit dat 10,000 stappen per dag de gouden standaard is voor fysieke activiteit. Gretchen Reynolds, de columniste achter ‘Your Move’, suggereert dat er niets magisch is aan dit specifieke getal. Uit nieuw onderzoek blijkt dat voor personen onder de 60 jaar de grootste voordelen kunnen worden behaald bij een dagelijks stappenaantal van ongeveer 8,000 tot 10,000. Voor 60-plussers lag de drempel iets lager, waarbij de ‘sweet spot’ voor een verminderd sterfterisico tussen de 6,000 en 8,000 stappen lag.

In het licht van deze onthulling biedt Well+Being zeven tips voor stappentellers. Deze tips zijn bedoeld om mensen te helpen hun stappen effectief te volgen en meer fysieke activiteit in hun dagelijks leven op te nemen. Suggesties zijn onder meer het stellen van haalbare doelen, het geleidelijk verhogen van het aantal stappen en het gebruik van technologie zoals stappentellers of fitnesstrackers. Door deze aanbevelingen op te volgen, kunnen individuen hun fysieke welzijn optimaliseren zonder zich overweldigd te voelen door een hoog aantal stappen.

Het is belangrijk om te onthouden dat welzijn meer omvat dan alleen lichamelijke gezondheid. Door prioriteit te geven aan holistisch welzijn en weloverwogen keuzes te maken op basis van wetenschappelijk bewijs, kunnen individuen een bevredigend en evenwichtig leven leiden. De Well+Being-desk van The Washington Post blijft artikelen en advies verstrekken om lezers te ondersteunen bij het bereiken van dit doel.

Bron:

The Washington Post – Well+Being Desk