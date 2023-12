Oud en Nieuw viering in Aggieville belooft een spannende avond

Aggieville, bekend om zijn levendige nachtleven, maakt zich op voor een onvergetelijk Oud en Nieuw feest morgenavond. De 21e Little Apple Oud en Nieuw viering zal plaatsvinden in Aggieville en belooft een avond vol festiviteiten en plezier.

Om de ervaring voor zowel bewoners als bedrijven te verbeteren, hebben de organisatoren in de loop der jaren veranderingen aangebracht aan het evenement. In plaats van de straten af te sluiten, hebben ze gekozen voor een andere aanpak. “Wat we hebben geprobeerd is om dat te veranderen, zodat we de straten niet afsluiten. Elke keer dat we de straten afsluiten, hoe geweldig de evenementen en parades ook zijn, weten we dat we de bedrijven negatief beïnvloeden,” legde Dennis Cook, directeur van Aggieville Business Association, uit.

Dit jaar zal er een live band optreden vóór het langverwachte aftellen naar de appel die op het dak van Kites Bar and Grill valt. Daarnaast zal er een live DJ buiten staan die vanaf 8 uur muziek draait, wat zorgt voor een levendige sfeer die de essentie van Oud en Nieuw weergeeft.

Ondanks het verwachte koude weer blijven de Aggieville-functionarissen optimistisch over een goede opkomst. Cook deelde: “Ik verwacht vanavond echt een goede menigte, omdat ik weet dat sommige van deze bars enthousiast zijn en weten dat ze een echt goede menigte zullen hebben voor hun Oud en Nieuw groep.”

Het feest begint om 20.00 uur op Moro Street en leidt tot het opwindende moment waarop de appel om middernacht valt. Met verschillende bars en restaurants die hun eigen Oud en Nieuw evenementen organiseren, belooft Aggieville dé bestemming te zijn voor een onvergetelijke avond.