Orange Pi introduceert de Orange Pi Zero 2W: een krachtig alternatief voor de Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi heeft zijn nieuwste aanbod onthuld, de Orange Pi Zero 2W, die belooft betere prestaties en meer geheugen te leveren in vergelijking met zijn concurrenten. De Orange Pi Zero 2W wordt aangedreven door een Allwinner H618 quad-core Cortex-A53-processor, waardoor het een robuuste keuze is voor een reeks toepassingen, waaronder tv-boxen, slimme apparaten voor schermcasting, slimme huizen, slimme gateways en het internet der dingen (IoT).

De Orange Pi Zero 2W is geïnspireerd op de Raspberry Pi Zero 2 W, die in oktober 2021 werd uitgebracht als een krachtigere opvolger van de originele Raspberry Pi Zero. Net als zijn Raspberry-tegenhanger is de Orange Pi Zero 2W voorzien van een quad-core Arm Cortex-A53-processor, maar biedt hij een kloksnelheid tot 1.5 GHz, waardoor hij 50% sneller is dan de Raspberry Pi Zero 2 W bij standaardsnelheden. Bovendien beschikt het over een Arm Mali G31-MP2 grafische processor met ondersteuning voor OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 en Vulkan 1.1.

Een groot voordeel van de Orange Pi Zero 2W is de geheugencapaciteit. Gebruikers kunnen kiezen tussen 1 GB, 1.5 GB, 2 GB of 4 GB RAM, wat het dubbele is van het minimum en tot acht keer het maximum dat beschikbaar is op de Raspberry Pi Zero 2W. Het bord bevat ook 16 MB SPI-flashgeheugen en een microSD-slot voor primaire opslag.

De belangrijkste kenmerken van de Orange Pi Zero 2W zijn onder meer een mini-HDMI 2.0-poort met 4k60-ondersteuning, twee USB 2.0 Type-C-poorten (één voor stroom en één voor apparaten) en een onbezette 40-pins GPIO-header. Het bevat ook Wi-Fi 5- en Bluetooth 5.0/BLE-connectiviteit.

Wat betreft uitbreidingsmogelijkheden biedt de Orange Pi Zero 2W een aangepaste 24-pins uitbreidingsinterface, die twee USB 2.0-lanes, een 10/100 Ethernet-verbinding, analoge audio- en video-ondersteuning, een infraroodontvanger en aansluitingen voor voeding en gebruikersinterface omvat. -gedefinieerde knoppen. Hoewel er geen Camera Serial Interface (CSI)-connector is zoals de Raspberry Pi Zero 2 W, biedt de Orange Pi USB 2.0-connectiviteit als alternatief voor camera-ondersteuning.

Softwarecompatibiliteit omvat Android 12, Debian 11 en 12, Ubuntu 20.04 en 22.04, evenals het eigen op Arch Linux gebaseerde Orange Pi OS van het bedrijf.

De Orange Pi Zero 2W is te koop in de AliExpress-winkel van Orange Pi, met prijzen variërend van $ 12.90 voor het model met 1 GB RAM tot $ 23 voor de variant van 4 GB. Bovendien beginnen bundels met een uitbreidingskaart met analoge audio, full-size USB 2.0-poorten, een Ethernet-poort, knoppen en een infraroodontvanger bij $ 17.80, exclusief verzendkosten.

Over het geheel genomen is de Orange Pi Zero 2W een concurrerend alternatief voor de Raspberry Pi Zero 2 W, met verbeterde prestaties, ruime geheugenopties en een breed scala aan connectiviteitsfuncties, waardoor het een geschikte keuze is voor verschillende IoT- en smart home-toepassingen.

