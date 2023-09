Oppo's Find N3 Flip-smartphone heeft snel aan populariteit gewonnen in China en is de best verkopende Android-telefoon geworden in de prijsklasse van meer dan 6,000 yuan. Ondanks de hevige concurrentie van Huawei's Mate 60-serie wist Oppo een omzetstijging van 91% te realiseren ten opzichte van de vorige generatie.

De Find N6,799 Flip, die 932 yuan (~$12) kost voor het model met 256 GB RAM en 3 GB opslag, heeft Chinese gebruikers aangetrokken die hem de “Wang Feng Machine” noemen. Deze bijnaam ontstond omdat het toestel herhaaldelijk beter presteerde dan Huawei's Mate 60-serie, net als Wang Feng, een Chinese zanger die ongelukkige ervaringen heeft gehad met het uitbrengen van nieuwe albums.

Hoewel Oppo geen specifieke verkoopcijfers heeft vrijgegeven voor de Find N3 Flip, is het succes evident, gezien zijn dominantie in het prijssegment. Ook de Huawei Mate 60-serie behaalde een sterke omzet, met 1 miljoen verkochte exemplaren in slechts vijf dagen.

De Find N3 Flip is een opvouwbare clamshell-telefoon met indrukwekkende specificaties. Het beschikt over een 6.80-inch binnenscherm en een 3.26-inch buitenscherm, beide met AMOLED-technologie. Het binnenscherm heeft een flexibel ontwerp, een adaptieve vernieuwingsfrequentie van 1 ~ 120 Hz en een aanraakbemonsteringsfrequentie tot 240 Hz.

Onder de motorkap wordt de Find N3 Flip aangedreven door de MediaTek Dimensity 9200 SoC, gecombineerd met 12 GB RAM en 256 GB opslag of 12 GB RAM en 512 GB opslag. Het bevat een batterij van 4,300 mAh met snellaadmogelijkheden van 44 W en draait op ColorOS 13.2, gebaseerd op Android 13.

Fotografieliefhebbers zullen het indrukwekkende camerasysteem van de Find N3 Flip waarderen, dat een 50 megapixel hoofdcamera, een 32 megapixel telefotocamera en een 48 megapixel ultragroothoekcamera omvat.

Het succes van de Oppo Find N3 Flip getuigt van de toewijding van het merk aan kwaliteit en innovatie, ondanks de concurrentie van Huaweis Mate 60-serie.

Bronnen:

- Niet voorzien.