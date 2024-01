Ontsluieren van de mysteries van het Universum: NASA en JAXA XRISM missie bieden ongekende inzichten

NASA en JAXA hebben de handen ineengeslagen voor een opwindende ruimteverkenningsmissie genaamd XRISM. Hun samenwerking heeft als doel enkele van de meest significante kosmische vragen over hemellichamen die röntgenstralen uitzenden te ontrafelen. De missie richt zich op de oorsprong van massale structuren in het universum, het gedrag van materie onder intense zwaartekrachtkrachten en de werking van deeltjesjets met hoge energie.

Onlangs heeft de XRISM-missie een verleidelijke glimp gegeven van de baanbrekende gegevens die het zal verzamelen. Het team van de missie deelde een fascinerende foto waarop een cluster van honderden sterrenstelsels te zien is. Daarnaast hebben ze een spectrum onthuld dat de chemische samenstelling van stellaire overblijfselen in een naburig sterrenstelsel laat zien. Deze buitengewone onthulling biedt wetenschappers een gedetailleerd en genuanceerd begrip van de chemische samenstelling van deze hemellichamen.

De XRISM-missie is uitgerust met twee krachtige instrumenten, Resolve en Xtend, die zijn gepositioneerd in het brandpunt van een X-ray Mirror Assembly die zorgvuldig is vervaardigd bij het Goddard Space Flight Center van NASA. XRISM detecteert röntgenstralen met energieën tot 12.000 elektronvolt, met als doel de heetste gebieden van het universum te bestuderen, massieve kosmische structuren te onderzoeken en objecten met intense zwaartekrachtkrachten te verkennen. Ter vergelijking, de energie van zichtbaar licht valt meestal binnen het bereik van 2 tot 3 elektronvolt.

Een van de eerste doelen van de XRISM-missie was N132D, een overblijfsel van een supernova in de Grote Magelhaense Wolk, een dwergsterrenstelsel dat zich op ongeveer 160.000 lichtjaar afstand bevindt. Het instrument Resolve heeft dit raadselachtige fenomeen succesvol bestudeerd en heeft adembenemende röntgenbeelden van het supernova-overblijfsel onthuld. Interessant genoeg is deze stellaire puinhoop vrijwel onzichtbaar in optische beelden vanaf de grond, wat het belang van röntgendetectie benadrukt bij het begrijpen van dergelijke gebeurtenissen.

Het gedetailleerde röntgenspectrum van het instrument Resolve heeft kenmerkende pieken onthuld die geassocieerd worden met elementen zoals silicium, zwavel, calcium, argon en ijzer. Deze grensverleggende spectraalanalyse stelt wetenschappers in staat waardevolle inzichten te verkrijgen in de samenstelling en kenmerken van het supernova-overblijfsel. De reguliere missieactiviteiten van XRISM zullen naar verwachting later in 2024 van start gaan en onze kennis van het universum naar ongekende niveaus tillen.

Met zijn tweede instrument, Xtend, heeft XRISM een indrukwekkende röntgenafbeelding vastgelegd van Abell 2319, een sterrenstelselcluster dat zich ongeveer 770 miljoen lichtjaar ver weg bevindt in het noordelijke sterrenbeeld Zwaan. Als de vijfde helderste röntgencluster aan de hemel ondergaat Abell 2319 een belangrijke samensmelting. De röntgenafbeelding verkregen door Xtend biedt een uitgebreid overzicht van de structuur en dynamiek van de cluster, en draagt aanzienlijk bij aan onze kennis van kosmische fenomenen.

De XRISM-missie luidt een nieuw tijdperk in van kosmische verkenning, waarbij de grenzen van wetenschappelijke ontdekking worden verlegd. Met zijn opmerkelijke resolutievermogen stelt Resolve wetenschappers in staat om de overvloed, temperaturen, dichtheden en bewegingsrichtingen van verschillende elementen in hemellichamen met ongekende precisie te bepalen. Dit biedt diepere inzichten in de oorspronkelijke sterren en hun explosieve einde, en werpt licht op de mysteries van het universum.

