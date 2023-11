OnePlus Buds 3: nieuwe draadloze oordopjes in de maak

By

De Chinese elektronicafabrikant OnePlus is naar verluidt van plan een nieuwe toevoeging aan zijn populaire OnePlus Buds-assortiment te lanceren. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, zijn er verwijzingen naar de aankomende oordopjes, die naar verluidt OnePlus Buds 3 heten, gespot op de website van het Bureau of Indian Standards (BIS) en de database van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).

Volgens de FCC-lijst zal de OnePlus Buds 3 een batterijbehuizing van 520 mAh hebben met ondersteuning voor 4.5 W invoer en 1.2 W uitvoer. Van elk oordopje wordt verwacht dat het een batterij van 58 mAh heeft, waardoor gebruikers urenlang kunnen afspelen. De conceptschetsen die op de website worden getoond, lijken op eerder gelekte renders, wat erop wijst dat de nieuwe oordopjes mogelijk een ontwerp hebben dat lijkt op dat van de OnePlus Buds Pro 2.

Schermafbeeldingen van de BIS-lijst laten zien dat de OnePlus Buds 3 binnenkort hun weg naar de Indiase markt zullen vinden. De lijst, gedateerd 10 oktober 2023, geeft geen specifieke details over de oordopjes, maar geeft hun aanstaande aankomst aan.

Geruchten rond de OnePlus Buds 3 suggereren dat ze zullen worden uitgerust met 48dB Active Noise Cancellation (ANC)-ondersteuning, waardoor gebruikers kunnen genieten van een werkelijk meeslepende audio-ervaring. Er wordt ook gezegd dat de oordopjes beschikken over Bluetooth 5.3 en Google Fast Pair-connectiviteit, waardoor ze compatibel zijn met een breed scala aan apparaten. Bovendien kunnen ze dubbele verbindingsondersteuning bieden en beschikken over een IP55-gecertificeerde constructie, waardoor water- en zweetbestendigheid wordt gegarandeerd.

Hoewel OnePlus nog geen officiële informatie over de OnePlus Buds 3 heeft vrijgegeven, suggereren speculaties dat deze naast de langverwachte OnePlus 12 zouden kunnen worden onthuld. Fans wachten met spanning op verdere updates van het bedrijf over de specificaties, functies en beschikbaarheid van de OnePlus Buds 3.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is de verwachte batterijduur van de OnePlus Buds 3?

Het gerucht gaat dat de OnePlus Buds 3 tot 9 uur batterijduur bieden na één keer opladen, met ANC uitgeschakeld. In combinatie met de batterijhouder kunnen ze in totaal tot 33 uur afspeeltijd bieden.

2. Zullen de OnePlus Buds 3 actieve ruisonderdrukking (ANC) hebben?

Ja, de OnePlus Buds 3 zouden worden geleverd met 48dB Active Noise Cancellation (ANC)-ondersteuning, waardoor gebruikers kunnen genieten van een meeslepende audio-ervaring door ongewenst achtergrondgeluid te blokkeren.

3. Welke connectiviteitsopties bieden de OnePlus Buds 3?

De oordopjes zullen naar verwachting beschikken over Bluetooth 5.3 en Google Fast Pair-connectiviteit, waardoor een naadloze koppeling met een breed scala aan apparaten wordt gegarandeerd voor een probleemloze gebruikerservaring.

4. Zullen de OnePlus Buds 3 water- en zweetbestendig zijn?

Ja, het gerucht gaat dat de OnePlus Buds 3 een IP55-geclassificeerde constructie hebben, waardoor ze bestand zijn tegen water en zweet. Gebruikers kunnen ze comfortabel gebruiken tijdens trainingen of in andere omgevingen waar vocht een probleem kan zijn.