De OnePlus Buds 3: een kijkje in de oordopjes van de volgende generatie

Nu het jaar ten einde loopt, bruist de mobiele technologie-industrie van verwachting voor de aanstaande release van het nieuwste vlaggenschip van OnePlus, de OnePlus 12. Maar het lijkt erop dat OnePlus meer in petto heeft voor zijn fans. Volgens recente rapporten zijn de OnePlus Buds 3 verschenen op certificeringswebsites, wat aangeeft dat het bedrijf zich opmaakt om zijn volgende generatie oordopjes te lanceren.

Hoewel de certificeringslijsten geen gedetailleerde specificaties onthullen, bieden ze wel een aantal intrigerende inzichten in de aankomende Buds 3. De ontwerptekeningen die op de FCC-certificeringswebsite worden getoond, komen overeen met eerder gelekte weergaven, wat erop wijst dat OnePlus trouw blijft aan de geïntroduceerde ontwerptaal. met de OnePlus Buds Pro 2 eerder dit jaar.

Wat de oplaadmogelijkheden betreft, worden de Buds 3 geleverd met een behuizing met een batterij van 520 mAh, die een invoer van 4.5 W en een uitvoer van 1.2 W ondersteunt. De oordopjes zelf worden aangedreven door een 58mAh-batterij. Hoewel de specifieke levensduur van de batterij niet is bevestigd, wordt er gespeculeerd dat de Buds 3 vergelijkbare prestaties zullen bieden als de Buds Pro 2, met tot 9 uur gebruik zonder actieve ruisonderdrukking (ANC), waarbij de behuizing een gecombineerde batterijduur biedt van 33 uur. Als ANC is geactiveerd, zullen de oordopjes naar verwachting 6 uur gebruik bieden, met de case tot 22 uur. Bovendien zorgt de ondersteuning voor snel opladen voor 5 uur luistertijd met slechts 10 minuten opladen.

Liefhebbers van geluidskwaliteit zullen blij zijn te weten dat de Buds 3 naar verluidt een 10.4 mm woofer en een 6 mm tweeter zullen hebben, wat een rijke audio-ervaring oplevert. Net als zijn voorganger wordt verwacht dat de Buds 3 48dB ANC-ondersteuning zullen bevatten, wat een rustige en meeslepende luisterervaring garandeert. Bovendien hebben deze oordopjes een IP55-classificatie voor water- en stofbestendigheid, wat duurzaamheid biedt voor dagelijks gebruik, terwijl de behuizing een IPX4-classificatie zal hebben.

De OnePlus Buds 3 zal waarschijnlijk zijn debuut maken naast de OnePlus 12, in navolging van OnePlus' trend om oordopjes te lanceren naast vlaggenschip-smartphones. Hoewel de officiële introductie naar verwachting volgende maand in China zal plaatsvinden, wordt een wereldwijde release verwacht in januari 2024, volgens het gebruikelijke patroon van OnePlus om eerst in China uit te brengen voordat het wereldwijd wordt gelanceerd.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wanneer komen de OnePlus Buds 3 uit?

De OnePlus Buds 3 zullen naar verwachting volgende maand officieel in China worden geïntroduceerd en in januari 2024 wereldwijd worden uitgebracht.

2. Wat zijn de oplaadspecificaties voor de Buds 3?

De Buds 3 worden geleverd met een behuizing met een batterij van 520 mAh, die een invoer van 4.5 W en een uitvoer van 1.2 W ondersteunt. De oordopjes zelf worden aangedreven door een 58mAh-batterij.

3. Wat is de batterijduur van de OnePlus Buds 3?

Hoewel specifieke details over de batterijlevensduur niet zijn bevestigd, wordt er gespeculeerd dat de Buds 3 vergelijkbare prestaties zullen bieden als de Buds Pro 2, met tot 9 uur gebruik zonder ANC en een gecombineerde batterijduur van 33 uur met de case. Als ANC is geactiveerd, zullen de oordopjes naar verwachting 6 uur gebruik bieden, met de case tot 22 uur.

4. Welke audiofuncties hebben de Buds 3?

Het gerucht gaat dat de OnePlus Buds 3 een woofer van 10.4 mm en een tweeter van 6 mm hebben voor hoogwaardige geluidsweergave. Er wordt ook verwacht dat ze 48 dB Active Noise Cancellation (ANC) -ondersteuning zullen bevatten.

5. Zullen de Buds 3 water- en stofbestendig zijn?

Ja, de Buds 3 hebben een IP55-classificatie voor water- en stofbestendigheid, waardoor duurzaamheid bij dagelijks gebruik wordt gegarandeerd. De behuizing zal een IPX4-rating hebben.

Opmerking: de informatie in dit artikel is gebaseerd op lekken en onbevestigde rapporten. Officiële details kunnen variëren op het moment dat het product wordt uitgebracht.