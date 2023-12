Onderzoek toont aan dat oude rotsen en genetische analyse inzicht geven in de evolutie van dierlijke voedingsstrategieën

Een recent onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, heeft fascinerende inzichten onthuld in de evolutie van dierlijke voedingsstrategieën meer dan een miljard jaar geleden. Paleontologen hebben lang oude rotsen kunnen analyseren om chemische sporen te ontdekken die glimpen bieden in het verleden van het leven op aarde. Door deze geologische informatie te combineren met genetische analyse van levende dieren, krijgen onderzoekers aan de Universiteit van Californië, Davis een beter begrip van hoe vroege veranderingen in het milieu van de aarde van invloed waren op de manier waarop dieren eten.

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is de ontdekking van sterol lipiden, specifiek C27, C28 en C29 sterolen, in oude rotsen. Lipiden kunnen miljoenen jaren overleven in rotsen en leveren waardevol bewijs van leven uit het verleden. Deze specifieke sterolen zijn geassocieerd met celmembranen en kunnen worden gebruikt om de diversiteit van oude levensvormen te bestuderen.

Genetische analyse van dieren, waaronder ringwormen, leverde aanvullende inzichten op. Onderzoekers ontdekten een gen genaamd smt, dat verantwoordelijk is voor de productie van langere keten sterolen, aanwezig in vroege dieren. Echter, in de loop van de tijd verloren de meeste dierlijke lijnen dit gen. Dit verlies viel samen met het verschijnen van fytosterolen in de geologische archieven, wat suggereert dat dieren de productie van fytosterolen opgaven toen ze ze konden verkrijgen uit een steeds overvloediger voedselbron: algen.

De onderzoekers geloven dat hun bevindingen wijzen op een verschuiving in dierlijke voedingsstrategieën naarmate algen een belangrijke voedselbron werden in oude oceanen. Dit onderzoek benadrukt het belang van het combineren van geologie en genetica om geheimen uit het verleden te ontdekken en een beter begrip te krijgen van de evolutie van het leven op aarde.

