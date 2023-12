Onderzoek Ontwikkelt Efficiënte Methode voor Identificatie van Acyl-CoA’s

Een recent onderzoek gepubliceerd in het Journal of Chromatography A heeft een nieuwe methode onthuld voor het gelijktijdig bepalen van vrije co-enzym A (CoA) en verschillende acyl-CoA verbindingen. Het team van onderzoekers van de Universiteit Leiden en het Universitair Medisch Centrum Groningen in Nederland wilde een efficiëntere analysemethode ontwikkelen vanwege de essentiële rol die acyl-CoA’s spelen in fysiologische en pathofysiologische processen.

Om hun doel te bereiken, ontwikkelden de onderzoekers een neurale hydrofiele interactiechromatografie (HILIC) kolom die elektrisch neutraal is. Deze gerichte methode combineert HILIC met tandem massaspectrometrie (MS/MS) voor analyse. Het team richtte zich op acyl-CoA’s, die ontstaan wanneer CoA’s zich binden met vetzuren, omdat hun betrokkenheid bij bèta-oxidatie van vetzuren (FAO) en vetzuuroxidatiestoornissen (FAOD’s) hun identificatie cruciaal maakt.

Eerdere onderzoeken hadden vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS) als de meest effectieve techniek voor het analyseren van CoA’s vastgesteld. Uitdagingen zoals koolstofketenlengte, mate van verzadiging en instabiliteit in waterige oplossingen belemmerden echter het proces. Hoewel omgekeerde-fase vloeistofchromatografie (RPLC) in combinatie met HILIC enkele obstakels heeft helpen verlichten, heeft het het algehele proces ook complexer en tijdrovender gemaakt.

In dit onderzoek demonstreerden de onderzoekers succesvol de praktische toepassing van het HILIC-MS/MS-platform met behulp van cellen van de Hep G2 menselijke leverkankercellijn. De methode vereiste geen gebruik van ionpairing-reagentia, waardoor mogelijke verontreiniging van de MS-instrumentatie werd vermeden. De onderzoekers merkten een toename van FAO ten opzichte van andere downstream metabolische processen op in de uitgehongerde toestand van de Hep G2-cellen.

Het team concludeerde dat de eenvoud en robuustheid van de HILIC-MS/MS-methode voor het bepalen van acyl-CoA’s in één run suggereren dat deze mogelijk kan worden toegepast in klinische omgevingen. Ze stellen ook voor verder onderzoek en mogelijk gebruik van ion-mobiliteit-massaspectrometrie (IM-MS) in de toekomst.

Samenvattend introduceert dit onderzoek een nieuwe efficiënte methode voor het identificeren van acyl-CoA’s, die cruciaal zijn in verschillende fysiologische en pathofysiologische processen. De aanpak combineert HILIC met tandem massaspectrometrie en toont veelbelovende resultaten in de analyse van CoA’s en hun betrokkenheid bij FAO. De onderzoekers suggereren dat deze methode toepassingen zou kunnen vinden in klinische omgevingen, terwijl ze ook wijzen op het potentieel voor verder onderzoek met behulp van IM-MS.

Veelgestelde vragen

V: Wat is het belang van acyl-CoA’s in biologische processen?

A: Acyl-CoA’s spelen een essentiële rol in fysiologische en pathofysiologische processen, met name in processen zoals bèta-oxidatie van vetzuren (FAO).

V: Hoe verschilt deze nieuwe methode van eerdere technieken?

A: Deze nieuwe methode combineert neurale hydrofiele interactiechromatografie (HILIC) met tandem massaspectrometrie (MS/MS) voor het gelijktijdig bepalen van vrije co-enzym A (CoA) en verschillende acyl-CoA verbindingen.

V: Kan deze methode worden toegepast in klinische omgevingen?

A: De onderzoekers geloven dat de eenvoud en robuustheid van deze methode geschikt zijn voor toepassing in klinische omgevingen.

V: Welke toekomstige richtingen suggereert het onderzoek?

A: De onderzoekers stellen verdere onderzoek voor en het mogelijke gebruik van ion-mobiliteit-massaspectrometrie (IM-MS) voor aanvullende inzichten in toekomstig onderzoek.