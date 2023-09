De nieuwste inzichten over AWS re:Invent 2023, streamingplatforms en de IPO van Arm

In de wereld van technologie-evenementen nadert AWS re:Invent 2023 snel, en theCUBE-industrieanalist John Furrier voorspelt dat er een aantal opwindende ontwikkelingen in petto zullen zijn. Furrier verwacht een focus op high-performance computing, GPU-ondersteuning en een duidelijker dataverhaal van AWS. Hij vraagt ​​zich echter ook af over de toekomst van het ecosysteem rond AWS en of het nieuwe hoogten kan bereiken. Furrier heeft zich in het verleden bij deze evenementen kritisch uitgelaten over de inkomsten die Amazon uit zijn ecosysteem haalt.

Als het om streamingplatforms gaat, gelooft Furrier dat de sleutel tot succes ligt in integratie en het elimineren van contextwisselingen. Hij suggereert dat het platform dat het beste kan integreren met factureringssystemen en een naadloze gebruikerservaring kan bieden, de overhand zal hebben. Furrier bespreekt ook het recente interview dat hij had met de CISO van Prime Video en benadrukt het belang ervan in de AWS Startup Showcase.

De discussie verschuift dan naar de IPO-plannen van Arm. Arm Holdings PLC, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde chipontwerper, wil bijna $4.87 miljard ophalen in zijn komende openbare aanbieding op de New York Stock Exchange. Analist Albie Amankona van het wereldwijde onderzoeksbureau Third Bridge uitte zijn zorgen over het vermogen van Arm om te profiteren van de huidige trend op het gebied van AI, aangezien een groot deel van de inkomsten van Arm uit mobiel komt. Furrier en zijn mede-analist Dave Vellante zijn het echter absoluut niet eens met dit perspectief. Ze geloven dat de architecturen van Arm de AI-inferenties aan de rand zullen domineren, omdat het een gebied is waar Arm prominent aanwezig is.

Vellante gaat ook in op de risico's van RISC-V, een alternatieve architectuur, en stelt dat Arm een ​​aanzienlijke voorsprong heeft op zijn concurrenten. Hoewel de groei van Arm misschien niet exponentieel is, prijst Vellante zijn goedkope, krachtige platform dat waarschijnlijk zijn dominantie op de markt zal veiligstellen.

Over het algemeen gaan de discussies in de CUBE Podcast over het komende AWS re:Invent-evenement, het belang van integratie en gebruikerservaring op streamingplatforms en het potentieel van Arm's architecturen in het AI-landschap.

Bronnen:

– deCUBE Podcast