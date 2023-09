De enorme invloed van Snapchat op de berichtenambities van Gen Z en TikTok

Snapchat, een populair sociale-mediaplatform, heeft een aanzienlijke aantrekkingskracht op Amerikaanse adolescenten, vooral binnen de Gen Z-demografie. Met 397 miljoen dagelijks actieve gebruikers en naar verluidt 90% van de 13- tot 24-jarigen in meer dan 20 landen die de app minstens maandelijks gebruiken, valt de impact van Snapchat niet te ontkennen. Gebruikers openen de app bijna 40 keer per dag en sturen meer dan 5 miljard berichten, ook wel Snaps genoemd, naar hun goede vrienden en familie. Sterker nog, Snapchat-gebruikers beschouwen hun goede vrienden op het platform als vier keer meer invloed op hun aankoopbeslissingen dan beroemdheden of influencers.

Deze schat aan gegevens onderstreept het belang van Snapchat als middel voor Gen Z om verbonden te blijven met hun sociale kringen. De relaties die ze op Snapchat vormen, hebben een aanzienlijke aankoopinvloed, zelfs meer dan op andere sociale netwerken. TikTok, een ander populair sociale-mediaplatform, erkent dit en wil nu de berichtenruimte betreden.

TikTok plaatste onlangs vacatures op zijn carrièrepagina, waarmee hij de ambities aangaf om een ​​uitgebreide chatdienst te ontwikkelen. In de berichten wordt TikTok Social “het berichtenteam op TikTok” genoemd, waarmee de wens van het platform wordt benadrukt om de berichtenervaring te verbeteren en naadloos contact te maken met echte vrienden. Kernfuncties en te ontwikkelen componenten zijn onder meer Verhaal, Video Like, Commentaar, Tabblad Vrienden, Tabblad Inbox, Repost, TikTok Now-functie en een zelfstandige app.

Met meer dan 150 miljoen actieve gebruikers in de Verenigde Staten en gebruikers die bijna een uur per dag aan de app besteden, heeft TikTok al een aanzienlijk deel van de entertainmentaandacht van mensen. Door berichtenmogelijkheden te integreren zou TikTok een integraal onderdeel kunnen worden van de sociale sfeer van gebruikers, waardoor de invloed ervan verder zou toenemen.

De boeiende discussie over de invloed van Snapchat en de berichtenambities van TikTok wordt verder onderzocht in de nieuwste aflevering van Creator Upload, gepresenteerd door Joshua Cohen en Lauren Schnipper. Als u zich wilt verdiepen in de details, abonneert u zich op Creator Upload op Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete platform.

Bron: Tubefilter-podcast – Creator Upload, Snapchat-marketingpagina, TikTok-carrièrepagina