Nvidia's nieuwe bundeldeal: de droom van een gamer wordt werkelijkheid

Nvidia, de toonaangevende fabrikant van grafische kaarten, heeft zojuist een spannende tijdelijke bundeldeal aangekondigd die gamers overal ter wereld zeker zal bekoren. Met de aankoop van een grafische kaart uit de GeForce RTX 40-serie kun je nu genieten van abonnementen ter waarde van $ 60 op twee geweldige gamingservices: GeForce Now en Xbox Game Pass. Deze aanbieding is exclusief voor de productstapel uit de RTX 40-serie, die de krachtige GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti en 4060 omvat.

Xbox Game Pass, een van de populairste game-abonnementsservices op de markt, biedt toegang tot een enorme bibliotheek met meer dan 100 pc-games. Van blockbustertitels als Starfield en Forza Horizon 5 tot geliefde franchises als de Halo-serie, er is voor elke gameliefhebber iets te vinden. Bovendien krijgen abonnees ook toegang tot EA Play, een andere game-abonnementsservice die een reeks EA-titels biedt, zoals Battlefield, Need For Speed ​​en de Crysis-serie, samen met beperkte proefperioden voor nieuw uitgebrachte games zoals Jedi: Survivor en EA Sports WRC.

Ondertussen is GeForce Now de cloudgamestreamingservice van Nvidia waarmee je pc-games naadloos op verschillende apparaten kunt spelen. Of u nu liever gamet op uw pc, laptop, tablet, telefoon, console, handheld-pc of zelfs uw tv, GeForce Now heeft de oplossing voor u. De tijdelijke bundel bevat een prioriteitsabonnement van 3 maanden op GeForce Now, waarmee je toegang krijgt tot een RTX-compatibele rig en prioriteitsservertoegang voor snellere en soepelere gameplay.

Met een bibliotheek van meer dan 1500 speelbare games zorgt GeForce Now ervoor dat je nooit zonder spannende titels komt te zitten om uit te kiezen. De enige vereiste is dat je de game bezit of huurt via ondersteunde pc-gamebibliotheken zoals Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA of GoG.

Mis deze ongelooflijke kans niet! De Nvidia-bundeldeal is nu beschikbaar tot 8 januari 2024, dus zorg ervoor dat je de grafische kaart uit de RTX 40-serie van je keuze pakt en geniet van een meeslepende game-ervaring als nooit tevoren.

FAQ

1. Wat is de Nvidia-bundeldeal?

De Nvidia-bundeldeal biedt $ 60 aan abonnementen op GeForce Now en Xbox Game Pass bij aankoop van een grafische kaart uit de GeForce RTX 40-serie.

2. Welke games zijn inbegrepen bij Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass biedt toegang tot een breed scala aan pc-games, waaronder populaire titels als Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal en de Halo-serie. Bovendien krijgen abonnees toegang tot EA Play, met games uit de Battlefield-, Need For Speed- en Crysis-series.

3. Wat is GeForce Now?

GeForce Now is de cloudgamestreamingservice van Nvidia waarmee je pc-games op meerdere apparaten kunt spelen, waaronder pc's, laptops, tablets, telefoons, gameconsoles, draagbare pc's en tv's. De tijdelijke bundel bevat een prioriteitsabonnement van 3 maanden op GeForce Now, dat toegang biedt tot een RTX-compatibele rig en prioriteitsservertoegang.

4. Hoeveel games zijn er beschikbaar op GeForce Now?

GeForce Now beschikt over een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1500 speelbare games. Het is echter belangrijk op te merken dat je de game moet bezitten of huren via ondersteunde pc-gamebibliotheken, zoals Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA of GoG.

5. Tot wanneer is de Nvidia-bundeldeal beschikbaar?

De Nvidia-bundeldeal is voor een beperkte tijd beschikbaar en loopt af op 8 januari 2024. Profiteer van deze aanbieding zolang deze duurt!