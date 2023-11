4G Galaxy S20-serie ontvangt beveiligingsupdate van november 2023 in heel Europa

Bezitters van 4G-versies van de Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra kunnen nu opgelucht ademhalen nu Samsung is begonnen met het uitrollen van de beveiligingsupdate van november 2023 voor hun apparaten. Voorheen was deze update beperkt tot de 5G-modellen; Samsung heeft de beschikbaarheid echter ook uitgebreid naar de 4G-versies, tot grote vreugde van gebruikers in verschillende Europese landen.

Deze nieuwste beveiligingsupdate, geïdentificeerd als firmwareversie G98xFXXSIHWJD, is relatief klein en neemt minder dan 500 MB opslagruimte in beslag. Gebruikers in Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Scandinavische landen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zuidoost-Europa, Spanje, Zwitserland, het Baltische gebied, Tsjechië, Nederland en Groot-Brittannië heeft nu toegang tot deze update op hun smartphones uit de 4G Galaxy S20-serie.

Uit het beveiligingsbulletin van Samsung blijkt dat deze update voornamelijk meer dan 65 beveiligingsproblemen aanpakt en daarmee verbeterde bescherming biedt aan de apparaten van gebruikers. Het introduceert echter geen nieuwe functies of prestatieverbeteringen.

Voor eigenaren van de 4G Galaxy S20-serie die in een van de bovengenoemde landen wonen, is het updaten naar de nieuwste beveiligingspatch een eenvoudig proces. Door naar Instellingen te navigeren en Software-update te selecteren, kunnen gebruikers direct controleren of de nieuwe update beschikbaar is. De alternatieve methode bestaat uit het downloaden van het firmwarebestand van een betrouwbare bron en het handmatig flashen naar het apparaat met behulp van een Windows-pc en de Odin-tool.

Met deze aanzienlijke uitbreiding van de beveiligingsupdate van november 2023 blijft Samsung prioriteit geven aan de veiligheid en beveiliging van de apparaten van haar gebruikers, om ervoor te zorgen dat hun gegevens beschermd blijven.