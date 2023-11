Er komen nieuwe details naar voren over de volgende Nintendo Switch: meer kracht, maar geen 4K-uitvoer

De laatste rapporten suggereren dat de langverwachte opvolger van de Nintendo Switch mogelijk niet in staat is om games in 4K-resolutie uit te voeren. Hoewel specifieke details over de console nog steeds schaars zijn, hebben bronnen onthuld dat de aangepaste Nvidia T239-chip, waarvan wordt gezegd dat deze de volgende versie van de Nintendo Switch aanstuurt, geen deep learning accelerator (DLA) mogelijkheid heeft. Deze afwezigheid zou mogelijk de DLSS-opschalingsmogelijkheden van de console kunnen belemmeren.

DLSS, een afkorting van Deep Learning Super Sampling, is een prominent gespreksonderwerp geweest rond de geruchten over de aankomende Nintendo Switch. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om afbeeldingen met een lagere resolutie op te schalen, wat resulteert in verbeterde beelden zonder de hardware van het systeem overmatig te belasten. Zonder DLA kan het potentieel van de Switch 2 voor het bereiken van 4K-resolutie aanzienlijk worden beïnvloed. In plaats daarvan is de console mogelijk beperkt tot een resolutie van 1080p, waarbij sommige bronnen een mogelijkheid van 1440p suggereren, afhankelijk van de game.

Hoewel deze schattingen gebaseerd zijn op speculatie en onbevestigde informatie, roepen ze zorgen op over de capaciteiten van de Switch 2 in vergelijking met zijn concurrenten, zoals de Xbox Series S. De afwezigheid van DLA in de geruchtenchip zou mogelijk de prestaties en visuele kwaliteit van de Nintendo kunnen differentiëren. console van andere spelplatforms.

Nintendo heeft de lippen stijf op elkaar gehouden over dit onderwerp, waarbij president Shuntaro Furukawa geruchten over hardwaredemonstraties aan partners ontkende. Terwijl de geruchten echter blijven circuleren, worden de verwachtingen groter voor de officiële onthulling van de nieuwe console, die naar verwachting volgend jaar zal plaatsvinden.

Terwijl fans met spanning wachten op verdere details, is het duidelijk dat de volgende Nintendo Switch meer kracht en verbeterde prestaties zal bieden. Het valt echter nog te bezien of de afwezigheid van DLA een substantiële impact zal hebben op de grafische mogelijkheden. Uiteindelijk zullen gamers moeten wachten op officiële aankondigingen en praktische ervaringen om het ware potentieel van de Switch 2 te bepalen.

FAQ

Zal de volgende Nintendo Switch 4K-resolutie ondersteunen?

De laatste rapporten suggereren dat de volgende Nintendo Switch mogelijk geen games in 4K-resolutie kan weergeven vanwege de afwezigheid van een deep learning accelerator (DLA) in de geruchten Nvidia T239-chip.

Wat is DLSS?

DLSS staat voor Deep Learning Super Sampling, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie om afbeeldingen met een lagere resolutie op te schalen, wat resulteert in verbeterde beelden.

Wanneer wordt de nieuwe Nintendo Switch onthuld?

De nieuwe Nintendo Switch zal naar verwachting ergens volgend jaar worden onthuld, hoewel een exacte datum nog niet is bevestigd.

Zal de Switch 2 achterwaarts compatibel zijn?

Hoewel details over de aankomende console nog steeds beperkt zijn, zijn er discussies geweest over de mogelijkheid dat de Switch 2 mogelijk niet achterwaarts compatibel is met eerdere Nintendo Switch-games.