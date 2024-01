Nieuwe Uitbreiding voor Final Fantasy XIV Aangekondigd bij Fan Festival

De langverwachte Final Fantasy XIV Fan Festival in Tokyo is momenteel aan de gang en fans zijn getrakteerd op spannende aankondigingen voor de aankomende uitbreiding van het spel, Dawntrail. Hoewel de releasedatum voor de uitbreiding nog niet bekend is gemaakt buiten de zomer van 2024, hebben de onthullingen tijdens de festival keynote door regisseur Naoki Yoshida en het ontwikkelingsteam spelers enthousiast gemaakt voor de toekomst van het spel.

Dawntrail belooft een spannend nieuw hoofdstuk te worden in de saga van Final Fantasy XIV, met een “nieuw verhaal” dat spelers meeneemt naar het land Tural, gelegen aan de overkant van de oceaan in het verre westen van Eorzea. De uitbreiding zal twee nieuwe banen introduceren – de eerder aangekondigde Viper en de zojuist onthulde Pictomancer. De Pictomancer is een magische ranged DPS-klasse die een penseel hanteert en verschillende kleuren gebruikt om verwoestende aanvallen uit te voeren en krachtige wapens te creëren. Met zijn unieke gameplay-mechanica die draait om landschappen schilderen en wezens oproepen, biedt de Pictomancer-job spelers ongetwijfeld een frisse en plezierige ervaring.

Om aan de avonturen van Dawntrail te beginnen en de nieuwe banen te ontgrendelen, zullen spelers de uitbreiding moeten aanschaffen. Maar zelfs als ze ervoor kiezen om niet meteen het nieuwe content in te duiken, zijn er nog steeds tal van updates om van te genieten. Deze updates omvatten een grote grafische verbetering, systeemverbeteringen en verbeteringen aan Gold Saucer.

Een van de grootste toevoegingen die tijdens het Fan Festival zijn geïntroduceerd, is de toevoeging van de Female Hrothgar als speelbaar ras. Ze voegen zich bij hun mannelijke tegenhangers en hebben een gespierde lichaamsbouw en een natuurlijke aanleg voor leiderschap. Hoewel de Female Hrothgar momenteel gepland is als het laatste ras dat aan het spel wordt toegevoegd, liet regisseur Naoki Yoshida de mogelijkheid open voor toekomstige toevoegingen, mocht de behoefte zich voordoen.

Tijdens de keynote werden ook andere spannende functies en locaties onthuld. Spelers zullen de nieuwe regio Tural verkennen, bijgestaan door de Female Hrothgar, en de kans krijgen om deel te nemen aan een wedstrijd die kan leiden tot heerschappij over de stad Tuliyollal. De aankomende uitbreiding zal ook nieuwe steden introduceren, zoals Solution Nine, en uitdagende gevechten tegen geduchte vijanden zoals Valigarmanda, The Eliminator en de Barreltender.

Fans van Final Fantasy XI zullen verheugd zijn te horen over de samenwerking tussen de twee spellen, die een nieuwe alliantieraid genaamd Echoes of Vana’Diel met zich meebrengt. Daarnaast zal een ultieme raid genaamd Eden – Futures Rewritten spelers unieke “wat-als” scenario’s bieden met Ryne en Gaia.

Met een groot aantal kleinere updates en nieuw content op komst, zoals Cosmic Exploration, hebben Final Fantasy XIV-spelers genoeg om naar uit te kijken in de komende maanden. Voor meer informatie over de Dawntrail-uitbreiding kunnen spelers de officiële Dawntrail-pagina bezoeken.

