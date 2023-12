Nieuw ontdekte asteroïde vormt geen bedreiging voor de aarde, bevestigt NASA

Samenvatting:

In tegenstelling tot recente koppen heeft NASA het publiek gerustgesteld dat de asteroïde genaamd 2007 FT3 geen gevaar vormt voor de aarde. De ruimtevaartorganisatie, samen met haar partners, houdt voortdurend toezicht op en volgt asteroïden en objecten die dicht bij de aarde komen om de veiligheid van onze planeet te waarborgen. Het idee dat deze asteroïde zou kunnen leiden tot een apocalyptische gebeurtenis is ongegrond en is eerder al ontkracht. In feite blijkt uit het laatste rapport van NASA dat talloze asteroïden het afgelopen jaar dichter bij de aarde zijn gekomen dan de Maan, zonder enige significante impact. Ondanks de diameter van 341 meter van 2007 FT3 is geoordeeld dat het “geen gevaar” oplevert en een bijna nul kans heeft op botsing met de aarde. Deskundigen hebben de mogelijkheid van een botsing vergeleken met het rollen van meerdere dobbelstenen en op elk van hen een zes krijgen, waarbij wordt benadrukt dat er geen reden tot bezorgdheid is. Artikelen die angst verspreiden over deze asteroïde zullen waarschijnlijk weer opduiken naarmate de datum van de mogelijke impact nadert, maar NASA verzekert ons dat er geen reden tot zorg is.

Veelgestelde vragen:

V: Vormt de asteroïde 2007 FT3 een bedreiging voor de aarde?

A: Nee, NASA heeft bevestigd dat deze asteroïde geen gevaar vormt voor onze planeet.

V: Hoe volgt NASA asteroïden?

A: NASA houdt actief asteroïden en objecten die dicht bij de aarde komen in de gaten en categoriseert ze in samenwerking met haar partners om mogelijke bedreigingen te identificeren.

V: Heeft een asteroïde onlangs aanzienlijke schade aan de aarde veroorzaakt?

A: Volgens het recente rapport van NASA zijn er het afgelopen jaar asteroïden dichter bij de aarde gekomen dan de Maan, maar geen van hen heeft geleid tot significante impact of schade.

V: Wat is de waarschijnlijkheid dat 2007 FT3 met de aarde botst?

A: De waarschijnlijkheid is extreem laag, bijna verwaarloosbaar. NASA gebruikt een wetenschappelijke notatie van 8.7e-8 om de minuscule kans op een botsing te illustreren.