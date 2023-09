Inzicht in de impact van bevermigratie op arctische gemeenschappen

Een nieuwe studie genaamd Barin, wat staat voor Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, onderzoekt hoe de migratie van bevers naar het Noordpoolgebied de regio en zijn gemeenschappen beïnvloedt. Terwijl bevers naar het noorden blijven trekken, kan hun vermogen om waterwegen te veranderen en het omringende terrein opnieuw vorm te geven aanzienlijke gevolgen hebben.

Onder leiding van Helen Wheeler van Anglia Ruskin University en Phillip Marsh van Wilfrid Laurier University, in samenwerking met Herb Nakimayak van het Inuvialuit Fish Joint Management Committee en andere partners, heeft het Barin-project tot doel de bevergerelateerde veranderingen in beken en meren te begrijpen en hoe deze veranderingen hebben impact op mensen. Dit onderzoek is met name van cruciaal belang voor de Inuvialuit Settlement Region in Canada.

In Alaska bestuderen wetenschappers als Ken Tape al jaren de effecten van bevers en hebben ze het Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) opgericht om samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoekers uit verschillende regio's te vergemakkelijken. Canada is echter nog steeds bezig met een inhaalslag als het gaat om het bestuderen en begrijpen van de omvang van de bevergerelateerde problemen in het Noordpoolgebied.

Bevers hebben een brede impact op laaglandecosystemen, waaronder permafrost, koolstofcycli, vispopulaties en waterkwaliteit. Hoewel de effecten van bevers in andere gebieden uitgebreid zijn bestudeerd, biedt het Noordpoolgebied unieke uitdagingen vanwege de bevroren grond en de temperatuurgelimiteerde systemen. Het Noordpoolgebied ondergaat al aanzienlijke veranderingen als gevolg van de klimaatverandering, waardoor het essentieel is om de specifieke veranderingen te bepalen die aan bevers kunnen worden toegeschreven.

Het Barin-project heeft tot doel verschillende belangrijke kwesties aan te pakken, zoals de groei van de beverpopulatie, de impact ervan op vissen en vishabitats, en de daaropvolgende effecten op omliggende gemeenschappen. Het onderzoek omvat het gebruik van NASA-satellietgegevens en statistische modellen om beverbewegingen en hydrologische veranderingen te voorspellen. Het omvat ook gemeenschapsworkshops, het verzamelen van mondelinge geschiedenissen en het verzamelen van gegevens ter plaatse.

Het studiegebied voor Barin omvat Aklavik, Tuktoyaktuk en Inuvik, evenals stroomgebieden langs de snelweg Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, voorzitter van het Inuvialuit Fish Joint Management Committee, is getuige geweest van aanzienlijke veranderingen in deze gebieden, zoals een toename van het aantal beverdammen en de impact ervan op visdragende beken en ecosystemen waar walvissen en zeehonden van afhankelijk zijn.

Over het geheel genomen heeft het Barin-project tot doel waardevol onderzoek te leveren dat kan helpen de besluitvorming te informeren en strategieën te ontwikkelen voor voortdurende gemeenschapsgerichte monitoring en beheer. Door de impact van bevermigratie op gemeenschappen in het Noordpoolgebied te begrijpen, kunnen betere maatregelen worden geïmplementeerd om de veerkracht en duurzaamheid van deze ecosystemen te waarborgen.

