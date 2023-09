Een laboratorium voor biomedische fysica ontvangt subsidie ​​voor lasergebaseerde behandeling van eierstokkanker

Een laboratorium van de Northeastern University heeft een subsidie ​​van 2.7 miljoen dollar gekregen om een ​​nieuwe behandeling voor eierstokkanker te ontwikkelen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van lasers om chemoresistente kankercellen te identificeren en te targeten, terwijl het immuunsysteem van de patiënt wordt versterkt. Het onderzoeksproject, genaamd “Fractionated photoimmunotherapy to harnas low-dosis immunostimulation in ovarian cancer”, is een samenwerking tussen Northeastern University, MD Anderson Cancer Center en Moffitt Cancer Center.

Eierstokkanker is een van de dodelijkste vormen van kanker bij vrouwen en wordt vaak in een laat stadium gediagnosticeerd. De huidige behandelingsopties voor eierstokkanker in een gevorderd stadium omvatten een operatie om tumoren te verwijderen, gevolgd door chemotherapie met hoge doses. Deze behandelingen bereiken echter vaak hun grenzen als gevolg van medicijnresistentie en dosisbeperkende toxiciteit. Er is behoefte aan effectievere behandelmethoden die ook het immuunsysteem van de patiënt kunnen inschakelen om kanker te bestrijden.

De op laser gebaseerde behandeling, bekend als fotodynamische therapie of foto-immunotherapie, is al getest in klinische pilotonderzoeken en is veelbelovend gebleken. Door specifieke antilichamen te gebruiken die zich richten op kankercellen en fotoactieve moleculen dragen, kan de behandeling reactieve soorten in een gelokaliseerd gebied activeren, waardoor schade aan chemoresistente kankercellen wordt veroorzaakt. Het voordeel van deze behandeling is dat deze ook het immuunsysteem voorbereidt op vervolgimmunotherapie, waardoor mogelijk ‘goede’ immuuncellen worden gespaard en ‘slechte’ tumorcellen worden verwijderd die het immuunsysteem remmen.

Naast de behandeling werkt het lab ook aan de ontwikkeling van een miniatuurmicroscoop die in het lichaam kan worden geplaatst om tumoren met licht te beoordelen. De microscoop maakt voor beeldvorming gebruik van korte lichtpulsen die door een optische vezel worden uitgezonden. Momenteel zijn dergelijke apparaten groot en duur, maar het laboratorium wil een lichtgewicht, draagbaar laserapparaat maken dat ongeveer $ 10,000 zal kosten.

Het onderzoek is zeer interdisciplinair en omvat wiskunde, natuurkunde, fotofysica, kwantumfysica, biofysica, biochemie en tumorimmunologie. Northeastern University zal het experimentele werk voor de behandeling uitvoeren, terwijl het Enderling-lab wiskundige oncologie zal gebruiken om te projecteren hoe een tumor op de behandeling zal reageren. Computationele modellering zal ook worden gebruikt om verschillende omstandigheden te simuleren die niet experimenteel kunnen worden getest.

Dit onderzoek toont veelbelovend potentieel voor de ontwikkeling van een op laser gebaseerde behandeling die zich specifiek kan richten op chemoresistente eierstokkankercellen en het immuunsysteem van de patiënt kan stimuleren om terug te vechten. De ontwikkeling van een miniatuurmicroscoop zal ook waardevolle inzichten in tumorcellen opleveren en verdere experimenten en behandelingen begeleiden.

