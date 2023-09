Nieuwe Borderlands-collectie: Pandora's Box biedt grote waarde voor fans

De onlangs gelanceerde Borderlands Collection: Pandora's Box is een hit geworden onder Borderlands-fans en is snel gestegen in de "Top Paid" Xbox-hitlijst. Sinds de release op 1 september heeft de collectie de tweede plek op de Britse hitlijst bereikt en blijft op nummer zeven in de VS.

Een van de belangrijkste redenen voor zijn populariteit is de enorme korting van 60% die momenteel beschikbaar is, waardoor de prijs daalt van £ 123.99 / $ 149.99 naar £ 49.59 / $ 59.99. Bovendien kunnen degenen die al een van de games uit de collectie bezitten, genieten van een nog grotere korting.

De Borderlands Collection: Pandora's Box bevat zes games, samen met alle aanvullende content voor elke game. Fans kunnen uren meeslepende gameplay en verkenning verwachten in het unieke Borderlands-universum.

Voor wie geïnteresseerd is om de collectie aan te schaffen, is dit het perfecte moment om dat te doen voordat de korting rond woensdag of donderdag van deze week vervalt. De collectie is eenvoudig te vinden in de Xbox Store.

Veel fans zijn enthousiast over dit aanbod, omdat het een grote waarde biedt voor de zes games en hun aanvullende inhoud. De meningen kunnen echter verschillen en individuen worden aangemoedigd om hun mening te delen in het commentaargedeelte.

