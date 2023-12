New Balance onthult gelimiteerde Lunar New Year-collectie

New Balance lanceert een exclusieve collectie ter ere van het Lunar New Year. Het hoogtepunt van deze collectie is de New Balance 610, een sneaker geïnspireerd op trails die naadloos heritage design combineert met moderne modetrends. Deze gelimiteerde editie bevat twee betoverende kleuren – een koel Jade Green en een verfijnd Navy.

Bekend om zijn uitstekende prestaties en stijl heeft de New Balance 610 een dikke zool met ABZORB-technologie, waardoor een soepele en comfortabele rit gegarandeerd is. De gegroefde N-durance rubberen buitenzool zorgt voor uitzonderlijke grip en duurzaamheid, waardoor het een ideale keuze is voor buitenliefhebbers.

Markeer je kalender voor 1 januari 2024, wanneer het New Balance 610 “Lunar New Year” Pack wordt gelanceerd. Je kunt deze sneakers kopen bij geselecteerde New Balance retailers in de winkel, online en op NewBalance.com. Elk paar kost $140 USD en biedt niet alleen stijl, maar ook prestaties.

Deze Lunar New Year-collectie van New Balance toont de perfecte fusie van erfgoed en eigentijds design. Mis de kans niet om het nieuwe jaar in stijl en comfort te verwelkomen. Zorg ervoor dat je je paar bemachtigt voordat ze uitverkocht zijn, omdat ze beschikbaar zullen zijn vanaf 1 januari 2024.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wanneer wordt de Lunar New Year-collectie van New Balance uitgebracht?

De Lunar New Year-collectie van New Balance, met de New Balance 610, wordt uitgebracht op 1 januari 2024.

2. Hoeveel kosten de sneakers uit de Lunar New Year-collectie?

Elk paar uit de Lunar New Year-collectie kost $140 USD.

3. Waar kan ik de Lunar New Year-collectie kopen?

De Lunar New Year-collectie is verkrijgbaar bij geselecteerde New Balance retailers in de winkel, online en op NewBalance.com.