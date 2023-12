NBC's kerstspecials trekken miljoenen kijkers

De kerstspecials van NBC waren een hit bij het publiek en trokken woensdagavond miljoenen kijkers. De jaarlijkse ‘Christmas in Rockefeller Center’-special bereikte een publiek van 7 miljoen mensen op NBC, Peacock en digitale platforms gedurende drie dagen uitgesteld kijken. Dit was het beste kijkerspubliek voor de Rockefeller-kerstboomverlichting sinds 2020, met een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.

De special, gepresenteerd door Kelly Clarkson, bevatte optredens van een met sterren bezaaide line-up, waaronder Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce en Manuel Turizo. Kijkers genoten van de feestelijke sfeer en boeiende optredens.

Na 'Christmas in Rockefeller Center' zond NBC de allereerste 'Christmas at Graceland' uit, een live kerstspecial opgenomen vanuit het huis van Elvis Presley. De special, geproduceerd door Riley Keough, de kleindochter van Elvis Presley, trok 5.2 miljoen kijkers gedurende drie dagen op alle platforms. Tijdens het tijdslot van 10 uur was het het meest bekeken programma en kreeg het de hoogste beoordeling in de sleuteldemo.

“Christmas at Graceland” bevatte optredens van Alanis Morissette, John Legend, Kacey Musgraves, Kane Brown, Lainey Wilson, Lana Del Rey, Post Malone en the War and Treaty. De sterrenkracht en de unieke locatie maakten de special nog aantrekkelijker, waardoor het een must-watch is voor fans van vakantiemuziek.

Over het geheel genomen brachten NBC's kerstspecials vreugde en vermaak voor miljoenen kijkers, waardoor de kerstsfeer werd vastgelegd en getalenteerde artiesten in de kijker stonden. Het succes van deze specials demonstreert de blijvende aantrekkingskracht van de kerstprogrammering en de kracht van het samenbrengen van mensen door middel van muziek en vieringen.