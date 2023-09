Hoe Ronnie 2K te vinden in MyCareer van NBA 2K24

Het vinden van Ronnie 2K in MyCareer van NBA 2K24 kan je een voorsprong geven bij toekomstige profs, aangezien je in totaal op 90 kunt beginnen met het Rebirth-voordeel. In voorgaande jaren werd Ronnie 2K rond The City geplaatst, waarbij spelers de opdracht kregen hem te vinden en doelstellingen te voltooien om beloningen te ontgrendelen. In NBA 2K24 is het vinden van Ronnie 2K echter veel eenvoudiger. Hij bevindt zich aan het strand, met name in de buurt van de 3v3-banen. Je kunt hem gemakkelijk herkennen, aangezien hij omringd wordt door andere spelers en hij een zwemband om zijn middel heeft gewikkeld.

Om de Rebirth-missie te starten en Ronnie 2K te vinden in NBA 2K24, moet je naar het menu Speciale activiteiten gaan en de zoektocht starten. Zodra je aan de zoektocht bent begonnen, moet je in totaal 90 bereiken en dan terugkeren naar Ronnie voor een tweede gesprek. Na voltooiing beloont Ronnie je met 3,000 VC en het voordeel Wedergeboorte. Met het Rebirth-voordeel kun je toekomstige MyPlayers starten met een algemene beoordeling van 90 en krijg je een boost van 5% voor in aanmerking komende badges, die ook beginnen op een zilverniveau.

De toevoeging van side-quests, activiteiten en verzamelobjecten in MyCareer van NBA 2K24 heeft het meeslepender en boeiender gemaakt voor spelers. De aanwezigheid van Ronnie 2K in het spel voegt een extra laag spanning toe terwijl spelers ernaar streven hem te vinden en beloningen te ontgrendelen. Met de vereenvoudigde locatie van Ronnie 2K in NBA 2K24 hebben spelers eenvoudig toegang tot het voordeel Rebirth en kunnen ze genieten van de voordelen die dit biedt voor hun MyCareer-ervaring.

