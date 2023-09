Expert deelt natuurlijke methoden voor het verlichten van constipatie

Constipatie is een veelvoorkomend spijsverteringsprobleem waar veel mensen last van hebben. We wenden ons vaak tot vrij verkrijgbare medicijnen voor verlichting, maar er zijn natuurlijke methoden die kunnen helpen constipatie onmiddellijk te verlichten. Dokter Janine Bowring, een gerenommeerd expert op het gebied van darmgezondheid uit Canada, heeft haar beste tips op TikTok gedeeld en is miljoenen keren bekeken. Hoewel sommige mensen misschien sceptisch zijn, worden deze methoden ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Dus, wat zijn deze natuurlijke methoden om constipatie te verlichten? Bowring adviseert het volgende:

1. Blijf gehydrateerd: Voldoende water drinken is essentieel voor een goede spijsvertering en stoelgang. Uitdroging kan leiden tot verharde ontlasting en problemen bij het passeren ervan. Probeer minstens 8 glazen water per dag te drinken.

2. Verhoog de vezelinname: het consumeren van een vezelrijk dieet kan een regelmatige stoelgang bevorderen. Voeg fruit, groenten, volle granen en peulvruchten toe aan uw maaltijden. Daarnaast kunt u indien nodig een vezelsupplement nemen.

3. Beweeg regelmatig: Lichamelijke activiteit stimuleert de spieren in de darmen, waardoor de stoelgang wordt bevorderd. Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging, zoals wandelen of joggen, om constipatie te helpen voorkomen en verlichten.

4. Probeer natuurlijke remedies: Bowring raadt aan om natuurlijke remedies zoals kruidenthee, zoals pepermunt of gember, te gebruiken om het spijsverteringsstelsel te kalmeren en de regelmaat van de stoelgang te bevorderen. Probiotica kunnen ook nuttig zijn voor het behoud van gezonde darmen.

Hoewel deze tips constipatie onmiddellijk kunnen helpen verlichten, is het belangrijk om de onderliggende oorzaken van obstipatie aan te pakken voor verlichting op de lange termijn. Als u last heeft van chronische obstipatie of andere problemen met de spijsvertering, is het raadzaam om een ​​zorgverlener te raadplegen voor een goede evaluatie en een persoonlijk behandelplan.

Samenvattend kan het verlichten van constipatie worden bereikt door middel van natuurlijke methoden, zoals gehydrateerd blijven, de vezelinname verhogen, regelmatig sporten en natuurlijke remedies proberen. Deze aanbevelingen van Dr. Janine Bowring, een gerespecteerd expert op het gebied van darmgezondheid, bieden een holistische benadering om de spijsvertering te bevorderen en constipatie te verlichten.

Definities:

– Darmgezondheid: Verwijst naar de balans en optimale werking van het maag-darmstelsel, inclusief de maag, darmen en het microbioom.

– Constipatie: een aandoening die wordt gekenmerkt door onregelmatige of moeilijke stoelgang, vaak resulterend in harde en droge ontlasting.

Bronnen:

– “Deskundige deelt natuurlijke methoden voor het verlichten van constipatie.” Dagelijkse mail.

– Dr. Janine Bowring, ND, YouTube-kanaal.