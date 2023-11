NASA's Lucy-ruimtevaartuig ontdekt binair asteroïdesysteem

By

NASA's ruimtevaartuig Lucy voltooide onlangs een vlucht langs zijn eerste asteroïdedoel en deed een verrassende ontdekking: de asteroïde, genaamd Dinkinesh, is eigenlijk een binair systeem dat bestaat uit een grotere primaire asteroïde en een kleinere "maan" die eromheen draait. De door Lucy gemaakte beelden onthulden dit unieke kenmerk en verbaasden de wetenschappers die bij de missie betrokken waren.

De primaire asteroïde in het Dinkinesh-systeem is naar schatting ongeveer een halve mijl breed, terwijl de satelliet ongeveer 0.15 kilometer breed is. Deze onverwachte vondst heeft de opwinding rond de Lucy-missie verder vergroot, die tot doel heeft de Trojaanse zwermen te verkennen, twee groepen asteroïden die zich langs hetzelfde pad bevinden als de planeet Jupiter.

“De Trojanen vormen de laatste grote populatie objecten die we nog niet van dichtbij hebben gezien”, zegt NASA-planeetwetenschapper Thomas Statler. “En Lucy gaat dat voor de eerste keer doen.”

De missie is vernoemd naar het beroemde ‘Lucy’-skelet, een baanbrekende ontdekking in de menselijke evolutie. Op dezelfde manier hoopt NASA dat het bestuderen van deze planetaire fossielen waardevolle inzichten zal opleveren in de oorsprong van ons zonnestelsel.

Hoewel de primaire focus van Lucy's ontmoeting met Dinkinesh het testen van het asteroïdevolgsysteem van het ruimtevaartuig was, suggereert een voorlopige analyse van de beelden dat het bestuderen van deze binaire asteroïde licht zou kunnen werpen op hoe asteroïden van vergelijkbare grootte dichter bij de aarde migreerden. Dergelijke kennis is van cruciaal belang voor het beoordelen van potentiële bedreigingen voor onze planeet.

Hoewel Dinkinesh een onverwachte toevoeging was aan Lucy's missie, zal het ruimtevaartuig zijn ambitieuze reis door de ruimte voortzetten. Na een ontmoeting met een andere asteroïde in de hoofdgordel en extra zonnelussen, zal Lucy in 2027 de Trojaanse zwermen bereiken, gevolgd door een bezoek aan de zwerm asteroïden die Jupiter volgen in 2033.

Door de mysteries van deze verre hemellichamen te ontrafelen, zal Lucy's missie bijdragen aan ons begrip van de geschiedenis van het zonnestelsel en onze plaats daarin. Elke asteroïde bevat informatie van onschatbare waarde die wetenschappers helpt het verhaal van onze kosmische oorsprong samen te vatten.

FAQ:

Vraag: Wat onthulde Lucy's vlucht langs Dinkinesh?

A: De flyby onthulde dat Dinkinesh een binair asteroïdesysteem is dat bestaat uit een grotere primaire asteroïde en een kleinere satelliet.

Vraag: Wat zijn de Trojaanse zwermen?

A: De Trojaanse zwermen zijn twee groepen asteroïden die zich langs hetzelfde pad bevinden als de planeet Jupiter.

Vraag: Waarom heette de missie Lucy?

A: De missie is vernoemd naar het beroemde 'Lucy'-skelet, dat een revolutie teweegbracht in het begrip van wetenschappers over de menselijke evolutie.

Vraag: Wat is het doel van het bestuderen van de Trojaanse zwermen?

A: Het bestuderen van de Trojaanse zwermen zal waardevolle inzichten opleveren in de geschiedenis en vorming van ons zonnestelsel.