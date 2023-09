Hoe te repareren dat NameDrop niet werkt op de iPhone

By

De NameDrop-functie op de iPhone is een handige manier om contactgegevens via AirDrop te delen met andere iPhone-gebruikers. Sommige gebruikers hebben echter problemen ondervonden waarbij NameDrop niet werkte. Hoewel de exacte reden achter dit probleem onduidelijk is, zijn er verschillende oplossingen die u kunt proberen.

Controleer eerst of uw iPhone de NameDrop-functie ondersteunt. NameDrop werkt alleen op geselecteerde iPhone-modellen die compatibel zijn met iOS 17. Als u een iPhone X of een eerder model hebt, ondersteunt deze iOS 17 niet en daarom werkt NameDrop niet op uw apparaat. Bovendien moet zowel op uw iPhone als op de iPhone van de ontvanger iOS 17 zijn geïnstalleerd om NameDrop correct te laten functioneren.

Een andere veel voorkomende reden waarom NameDrop niet werkt, is het verkeerd gebruiken van het NameDrop-gebaar. Om deze functie te gebruiken, moet je de bovenste delen van twee iPhones dicht bij elkaar brengen. Zorg ervoor dat de bovenste delen van beide iPhones elkaar raken of tegen elkaar plaatsen.

Als u per ongeluk de instelling “Bringing Devices Together” hebt uitgeschakeld, kan dit er ook voor zorgen dat NameDrop niet goed functioneert. Om dit te controleren, gaat u naar de app Instellingen, opent u Algemeen en tikt u op AirDrop-instellingen. Zorg ervoor dat de schakelaar 'Apparaten samenbrengen' is ingeschakeld.

Problemen met Bluetooth- en WiFi-connectiviteit kunnen ook van invloed zijn op de NameDrop-functie. Probeer Bluetooth en WiFi op beide iPhones uit en weer in te schakelen om te zien of het probleem hiermee is opgelost.

Standaard is de AirDrop-zichtbaarheid op iPhones ingesteld op 'Contacten'. Omdat NameDrop echter wordt gebruikt om contactgegevens te delen met iPhone-gebruikers die niet in uw contacten staan, moet u de AirDrop-zichtbaarheid instellen op "Iedereen" om NameDrop correct te laten werken. Dit kan gedaan worden in de AirDrop-instellingen.

Soms kan een eenvoudige herstart kleine bugs of softwareproblemen oplossen. Probeer uw iPhone opnieuw op te starten om te zien of het probleem met NameDrop niet werkt.

Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kan het helpen om de netwerkinstellingen op uw iPhone en de iPhone van de andere persoon opnieuw in te stellen. Houd er echter rekening mee dat het opnieuw instellen van de netwerkinstellingen opgeslagen WiFi-netwerken en eerder toegevoegde Bluetooth-apparaten zal verwijderen.

Als u problemen ondervindt waarbij NameDrop niet werkt op uw iPhone, probeer dan deze oplossingen om het probleem op te lossen en te genieten van het gemak van het delen van contacten via AirDrop.

