New Jersey wil de regelgeving voor magazijnplaatsing verbeteren

New Jersey onderneemt stappen om de bloeiende magazijnindustrie aan te pakken door wetgeving in te voeren die tot doel heeft verouderde bestemmingsregels bij te werken. Volgens het voorgestelde wetsvoorstel zullen gemeenten in de Garden State in aanmerking komen voor maximaal $ 1 miljoen aan financiering om hun verordeningen opnieuw te onderzoeken en te herzien om duidelijkere richtlijnen vast te stellen over waar magazijnen wel en niet mogen worden gevestigd.

Assemblyman Joe Danielsen, vertegenwoordiger van Somerset, introduceerde het wetsvoorstel, dat ook een proefprogramma omvat om steden te vergoeden die onderzoek willen doen naar de bestrijding van magazijnen. Het doel van deze inspanningen is ervoor te zorgen dat de plaatsing van enorme pakhuizen goed gereguleerd is en in evenwicht is met de behoeften en zorgen van gemeenschappen.

De magazijnindustrie heeft in New Jersey een aanzienlijke groei doorgemaakt, wat de economische activiteit en het scheppen van banen heeft gestimuleerd. Het heeft echter ook zorgen geuit over de gevolgen voor verkeersopstoppingen, het milieu en de waarde van onroerend goed in bepaalde gebieden. Deze wetgeving streeft naar een evenwicht tussen het ondersteunen van de economische ontwikkeling en het beschermen van de belangen van de lokale bewoners.

Ander nieuws: een ziekte van de luchtwegen bij honden heeft zijn weg gevonden naar de oostkust, waarbij honderden honden zijn getroffen en enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De American Veterinary Medical Association adviseert hondenbezitters om hun huisdieren indien mogelijk geïsoleerd te houden om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Bovendien is een voormalige jeugdtenniscoach in Monmouth County veroordeeld tot meer dan 50 jaar gevangenisstraf wegens meerdere misdrijven, waaronder ontvoering en zware aanranding. Terry Kuo, ook bekend als Victor Lee, komt pas in aanmerking voor vervroegde vrijlating als hij 72 jaar oud is.

Bovendien hebben het Robert Wood Johnson University Hospital en zijn verpleegkundigenvakbond na een staking van 119 dagen een voorlopig akkoord bereikt. Aan de staking, die vooral ingegeven is door zorgen over de personeelsbezetting, zal een einde komen als de overeenkomst wordt geratificeerd.

Ten slotte heeft een voormalige postbode uit New Jersey schuldig gepleit aan postdiefstal, omdat hij duizenden dollars had gestolen uit winkels langs zijn route. Joseph Fenuto riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van maximaal $250,000.

New Jersey blijft worstelen met verschillende uitdagingen en werkt aan oplossingen die het welzijn en de welvaart van zijn inwoners garanderen.

Lees meer in het webverhaal: New Jersey wil de regelgeving voor magazijnplaatsing verbeteren