De verrassende ontdekking van een nieuw type maanbeving

Wetenschappers hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan in hun onderzoek naar maanbevingen. Toen Apollo-astronauten seismometers op het maanoppervlak plaatsten, ontdekten ze dat de maan maanbevingen ervaart, vergelijkbaar met hoe de aarde aardbevingen ervaart. Deze maanbevingen zijn er in vier verschillende typen: diep, ondiep, thermisch en aardbevingen veroorzaakt door meteorietinslagen. Een recente analyse van gegevens over thermische aardbevingen, vastgelegd door instrumenten van de Apollo 17-missie, heeft echter een vijfde type maanbeving aan het licht gebracht dat voorheen onbekend was.

Tijdens de Apollo 17-missie werden drie seismometers gekalibreerd om thermische aardbevingen op de maan te registreren. Deze apparaten verzamelden gegevens van oktober 1976 tot mei 1977. Thermische aardbevingen komen voor als gevolg van extreme temperatuurveranderingen wanneer de maan overgaat van dag naar nacht, variërend van 250 graden Fahrenheit (121 graden Celsius) tot -208 graden Fahrenheit (-133 graden Celsius).

Met behulp van geavanceerde technieken, waaronder machinaal leren, hebben onderzoekers van het California Institute of Technology de gegevens opnieuw onderzocht. Ze ontdekten dat thermische aardbevingen overdag regelmatig voorkomen, maar ze ontdekten ook extra trillingen die geen verband hielden met de thermische aardbevingen. Deze nieuwe aardbevingen vonden alleen in de ochtend plaats.

Om de bron van deze mysterieuze aardbevingen te achterhalen, ontdekten onderzoekers tot hun verrassing dat ze afkomstig waren van de maanlanderbasis Apollo 17. Elke ochtend, als de basis van de lander door de zon wordt verwarmd, zet deze uit en trilt, waardoor aardbevingen ontstaan. Deze aardbevingen komen met opmerkelijke regelmaat voor, elke vijf tot zes minuten gedurende een periode van vijf tot zeven aardse uren.

Hoewel deze maanbevingen misschien niet van nature voorkomen, dragen ze nog steeds bij aan ons begrip van de seismische activiteit van de maan. Deze kennis is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de maan.

De onderzoekers benadrukken het belang van het bestuderen van de bestaande gegevens om experimenten en missies te ontwerpen die de juiste vragen over de maan kunnen beantwoorden. De maan is, naast de aarde, het enige hemellichaam met meerdere seismometers op het oppervlak, wat een unieke gelegenheid biedt om een ​​ander planetair lichaam diepgaand te bestuderen.

De afgelopen maanden werd een nieuw seismisch instrument, het Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA), op de maan ingezet door de Indiase Chandrayaan 3 Lander. Het slaagde erin om op 26 augustus 2023 een natuurlijke maanbeving vast te leggen, hoewel de exacte oorzaak van de aardbeving nog wordt onderzocht.

Verder onderzoek naar seismische activiteit op de maan zal wetenschappers helpen de ondergrondse kraters van de maan in kaart te brengen en naar afzettingen te zoeken. Bovendien zouden onderzoekers, door seismometers in permanent beschaduwde gebieden op de zuidpool van de maan te plaatsen, potentieel waterijs kunnen detecteren dat onder het oppervlak vastzit, omdat seismische golven langzamer door water reizen.

De bevindingen van dit onderzoek werden op 5 september gepubliceerd in de Journal of Geophysical Research – Planets.

